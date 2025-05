RESEÑA ¬ Lilo y Stitch, un divertido live action con la esencia "ohana"

La nueva versión de Lilo y Stitch llega para recordar lo que significa Ohana, además del valor de la amistad.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Lilo y Stitch regresan a las salas de cine mexicanas y esta vez en una película live action -porque está de moda trasladar las cintas animadas a sus versiones de "reales"-, y parece que en esta ocasión Disney logra cautivar al público, desde los niños que apenas se acercan a la historia, hasta los Millennials que la vieron de niños.

Lo primero es saber de qué trata (o recordarlo, ya pasaron 23 años desde la cinta animada): Lilo es una niña hawaiana solitaria que vive con su hermana Nani, quien intenta hacerse cargo de su crianza; sin embargo, Lilo suele meterse en problemas. Mientras tanto en el espacio, un peligroso experimento escapa y llega a la Tierra, lugar donde se encontrará con Lilo, quien lo adoptará pensando que es un pero y lo nombrará Stitch, juntos vivirán la más grande aventura.

Conmovedora y divertida

Maia Kealoha interpreta a Lilo y lo hace con mucho carisma, muestra bien a la niña traviesa e incomprendida que sólo quiere un amigo de verdad. Por su parte, la animación de Stitch es buena, resulta tierno y entrañable.

Esta película captura el caos y la ternura de la pequeña niña hawaiana y su amigo extraterrestre, el esfuerzo de Nani (interpretada por Sydney Agudong) para mantenerse con su hermana y la divertida dupla de Pleakley (a quien Billy Magnussen da vida) y Jumba (con la actuación de Zach Galifianakis) que brindan varios momentos para reír (como en la de hace dos décadas).

Algunos cambios

La historia ha sufrido algunos cambios que ayudan a dar profundidad a los personajes de Lilo y Nani principalmente. En general, la película funciona bien con estos cambios y es que tras dos décadas, había que adaptar algunas cosas pensando en el nuevo público, y para ofrecer algo más a esos espectadores que vieron el estreno de la del 2002.

Hay que mencionar que sí se extrañan varios momentos que se quedaron guardados en la memoria de todos, como el diálogo de Lilo hablando del sándwich de atún para "Pato", que aunque está presente, sufrió algunas modificación que le quitan lo memorable o aquel clásico en el que tras pelear con Stitch, Lilo señala "el aire es libre" . Hay otros que permanecen, uno de ellos es el de Lilo escuchando el tocadiscos sin dejar entrar a Nani.

También hay personajes que se agregan, como una trabajadora social, que ayuda a aterrizar la situación por la que pasan Lillo y su hermana; pero que se siente como si le quitara fuerza al agente Cobra, personaje que pierde un poco de esa rudeza que lo caracterizaba.

La familia no te abandona

La cinta comparte mensajes claros y positivos para los espectadores, el más marcado desde la película animada es el de la familia porque: "Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandona ni te olvida". Y es que en esta versión live action se muestran con más claridad las presiones que Nani vive por ser la tutora de su hermana y no querer dejarla a un lado (o al menos eso siente ella), porque la familia lo es todo y el amor que como hermanas se tienen a pesar de sus peleas recuerda a todos el poder de la familia.

Otro tema que es claro es el de abrazar las diferencias, todas las personas tienen algo que los hace ser especiales; Lilo no es como sus compañeras, quienes suelen molestarla; de la misma forma que Stitch no es un "perro" como cualquier otro -realmente no es un extraterrestre como cualquier otro-, pero al final eso es lo que los hace brillar y más si están juntos.

La amistad también se destaca, Lilo y Stitch construyen una amistad muy fuerte, que los hace mejores.

Disney lo logró, creó un live action que capta la esencia de la cinta animada y aunque hay momentos de la película original que se extrañan, sin duda Lilo y Stitch se disfruta, hace reír y conmueve. Esta es una buena opción para ir al cine en familia o con los amigos y amigas y pasar un buen rato.

