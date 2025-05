El término “ideología de género”: una estrategia para deslegitimar derechos

Por: Karen Valadez y Oscar Mondragón*

Hoy, más que nunca vemos un panorama desalentador en el mundo con el retroceso de derechos, que parecían ya ganados, de las mujeres y las diversidades. Es un momento donde las reflexiones en torno a la igualdad, los derechos humanos y la lucha contra cualquier tipo de opresión cobran enorme relevancia.

En los últimos años, particularmente desde 2017 con la elección de líderes de derecha en varios países del mundo, iniciando con el primer periodo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, la elección y posterior reelección de Nayib Bukele en El Salvador o más recientemente Javier Milei, elegido por Argentina en 2023; ha tomado fuerza una corriente conservadora que utiliza el término “ideología de género” como una categoría paraguas para oponerse a políticas de igualdad y reconocimiento de derechos, además de colocar al género en abstracto como una categoría que pone en riesgo el orden social, que desestabiliza estructuras como la familia y que en última instancia pone en riesgo las bases mismas de la vida social. Esta construcción no parte de una base teórica sólida, sino de una estrategia retórica diseñada para movilizar y radicalizar a través del miedo; de manera muy similar a lo que ha sucedido en otros momentos históricos donde el pánico moral de un grupo en el poder empuja a la opinión pública y la percepción social a rechazar o estigmatizar a poblaciones concretas o a condenar cualquier manifestación que busque cuestionar su situación de opresión. El uso cada vez más frecuente y tergiversado del concepto de “ideología de género” por actores políticos y sociales que busca agrupar bajo una misma narrativa discursos antiaborto, antiderechos de personas trans y de la diversidad sexual, no es solo un debate cultural, tiene efectos concretos en los derechos, la vida y la seguridad de miles de personas.

En México, los discursos que apelan a la llamada “ideología de género” han logrado frenar políticas públicas inclusivas, limitar el acceso a derechos fundamentales y promover estigmas que se traducen en violencia. Un ejemplo claro fue la cancelación en 2016 de la iniciativa presidencial para aprobar el matrimonio igualitario a nivel federal tras fuertes movilizaciones encabezadas por el Frente Nacional por la Familia. Si bien, el matrimonio igualitario no es necesariamente la lucha prioritaria para todo el colectivo LGBTQIA+, es finalmente un derecho al que debería garantizarse el acceso por igual. En años recientes, legisladores en entidades como Baja California o Jalisco han propuesto leyes que buscan prohibir el reconocimiento de identidades trans en menores de edad, impedir que las escuelas promuevan educación sexual inclusiva o incluso limitar el acceso a tratamientos médicos para personas trans adultas, bajo la idea de "proteger" a algunas poblaciones como las niñeces, a quienes coloca como vulnerables en su narrativa.

Estas narrativas no solo invisibilizan la diversidad sexual y de género, sino que refuerzan estigmas y discriminación. Los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022) reflejan que siete de cada 10 personas trans en México consideran que sus derechos no se respetan, y más del 60 por ciento ha sido víctima de discriminación en el último año en que se levantó la encuesta. Además, el 57.3 por ciento de las personas lesbianas y el 64.8 por ciento de las personas homosexuales también reportan haber vivido actos discriminatorios. Estas cifras no son solo números; son testimonios del impacto que tienen los discursos de odio.

Otro dato alarmante de la ENADIS 2022 es que el 47.5 por ciento de las personas en México no estaría de acuerdo con que una persona trans sea candidata a un cargo de elección popular, lo cual revela una profunda resistencia social a la participación política plena de estas poblaciones. Asimismo, el 37.6 por ciento no está de acuerdo con que dos personas del mismo sexo se besen en público, una muestra clara de que la expresión de afecto de las personas de la diversidad sexual sigue siendo castigada socialmente.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, en 2023 se documentaron al menos 58 asesinatos por razones de orientación sexual o identidad de género, la mayoría de ellos con signos de extrema violencia y con un alto nivel de impunidad. Este es otro ejemplo claro de cómo la noción de “ideología de género” es instrumentalizada en la avanzada de las derechas a nivel global y tiene consecuencias negativas tangibles en la vida de las personas de la diversidad sexual.

Frente a este panorama, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el pasado 17 de mayo, no puede reducirse a una conmemoración simbólica. Es un llamado urgente a desmantelar los discursos que, bajo el pretexto de “proteger” poblaciones, valores, tradiciones y una estructura familiar particular, legitiman la exclusión, la censura y la violencia. Es necesario nombrar y cuestionar el uso político del término “ideología de género”, señalar la forma en que es utilizado para desinformar, dividir y, sobre todo, es esencial centrar la discusión en las vidas concretas que este discurso pone en riesgo.

Fechas conmemorativas como este día y el próximo mes, que se ha designado para celebrar el Orgullo LGBTQIA+ pueden ser el marco ideal para seguir organizándonos, tejiendo redes colectivas, y sobre todo hacer un frente común para blindar los alcances logrados al día de hoy, en particular frente a todos los retrocesos que ahora mismo se presentan en el mundo. Las políticas que limitan, desprotegen y excluyen a poblaciones históricamente vulneradas son la continuación de una violencia sistémica hacia la diversidad y la otredad.

* Karen y Oscar son parte del equipo de Gestión Institucional y del Conocimiento de @FundarMexico.

Fundar https://www.sinembargo.mx/author/fundar/ Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

