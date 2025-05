El rechazo al impuesto del 5% a las remesas crece; advierten afectaciones económicas

Por Jorge Luis Macías

Los Ángeles, 20 de mayo (LaOpinión).- Como “un robo disfrazado” por parte de la Administración Trump ha sido calificada la medida impulsada por congresistas republicanos que buscan aplicar un impuesto del cinco por ciento al envío de remesas a todo el mundo.

En el caso de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo y calificó la iniciativa como anticonstitucional y discriminatoria.

El impuesto a las remesas, además, podría violar el convenio entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición de un impuesto y la evasión fiscal.

Este convenio, firmado en 1994, establece que los ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos y envían remesas a México no sean gravados dos veces: primero por el impuesto sobre la renta en Estados Unidos y luego por un impuesto adicional al recibir las remesas en México.

Al menos 40 millones de migrantes de Latinoamérica, Asia y África que envían remesas podrían ser perjudicados. Una cuarta parte de ellos serían los migrantes de origen mexicano.

Según datos del Banco Mundial, se calcula que las remesas globales a países de bajos ingresos y medios alcanzaron los 685 mil millones de dólares en 2024.

Al envío de dinero desde Estados Unidos a India, el impuesto podría extraerle unos mil 600 millones de dólares.

A México, Nación que recibió 64 mil 700 millones de dólares en 2024 de los “paisanos”, la tajada que quiere imponer la Administración Trump significaría unos tres mil 235 millones de dólares. Las remesas representan casi el cuatro por ciento del PIB mexicano y se cree que afectarían significativamente a las familias.

En El Salvador, el monto de las remesas de 2024 equivalió a un total de ocho mil 479 millones de dólares, y representan el 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país, por lo que el golpe del gravamen dañaría a las familias más empobrecidas.

Alvarado, de origen salvadoreño, especuló que el Presidente Nayib Bukele estaría atado para negociar que el impuesto no afecte a sus connacionales, a raíz del acuerdo de recibir migrantes deportados en la mega cárcel del CECOT.

La sección 112105 del llamado “Proyecto de Ley Único, Grande y Hermoso” (The One, Big, Beautiful Bill) presentado por el presidente del comité de formas y medios del Congreso, Jason Smith, indica que la disposición de imponer el impuesto especial del cinco por ciento sobre las transferencias de remesas debe ser recaudado por los proveedores de esos servicios.

La disposición requiere que el impuesto sea recaudado por los proveedores de transferencias de remesas, quienes son responsables de remitir dicho impuesto trimestralmente al Secretario del Tesoro.

El viernes, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votó 21-16 en contra del paquete económico integral del Presidente Trump.

Los republicanos conservadores de línea dura Chip Roy (Texas), Ralph Norman (Carolina del Sur), Andrew Clyde (Georgia) y Josh Brecheen (Oklahoma) votaron en contra del proyecto de Ley, que, además de aplicar el cinco por ciento a las remesas, eliminaría la cobertura médica de 13 millones de estadounidenses con los recortes al programa de salud Medicaid.

El congresista Lloyd Smucker (Pensilvania) cambió su voto de “sí” a “no”, según explicó, como una medida de procedimiento para permitir que los republicanos vuelvan a debatir el proyecto de Ley.

The One Big Beautiful Bill advances but the budget hawks are still asking for additional tweaks. Progress but not in the clear yet. pic.twitter.com/IHW0eeFdZI

🚨🚨The House Budget Committee has passed the Republicans' reconciliation package 17-16, with 4 GOP present votes.

Fabiola Carrillo, administradora de DOLEX, una compañía de remesas, dio a conocer que los envíos de dinero a México, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia cayeron en un 50 por ciento el 10 de mayo, Día de las Madres.

Si bien no pudo ofrecer datos específicos, afirmó: “La gente no quiere pagar más dinero”.

Descartó que la caída en el envío de remesas haya obedecido al temor de las personas porque su información privada sea compartida con la Administración Trump para efectos de su plan de deportaciones masivas.

León, quien además ha trabajado en el sector de la limpieza y paquetería, indicó que los mexicanos son más astutos que los políticos estadounidenses y que hallarán formas de evadir el cinco por ciento de impuestos.

En efecto, la disposición de los republicanos también crea una excepción para las transferencias de remesas que son enviadas por ciudadanos estadounidenses naturalizados, que serían sometidos a verificación por el Gobierno, o nacionales estadounidenses. Para ellos se prevé un crédito fiscal reembolsable a su número de Seguro Social válido.

El impuesto eximiría a los ciudadanos estadounidenses, pero afectaría a los titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante, como las visas H-1B, H-2A y H-2B, lo que significa que más de 40 millones de personas se verían afectadas.

WATCH: Republicans admit they made a backroom deal to change their budget bill — but they won't tell the American people.

One thing is clear: the only reason this vote passed tonight is because they’ve plotted behind closed doors to make their health care cuts even worse. pic.twitter.com/BWeEHlafMq

— House Budget Committee Democrats (@HouseBudgetDems) May 19, 2025