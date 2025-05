RADICALES ¬ Washington, la violencia, campañas negras. Sheinbaum vive días difíciles

En este episodio del programa Radicales, los periodistas Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid analizaron los días difíciles que vive la Presidenta Claudia Sheinbaum con la escalada hostil del Gobierno de EU, la violencia en el país y las campañas negras.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta días difíciles en un momento en que la relación de México con Estados Unidos, ha estado marcada con la hostilidad de Donald Trump hacia el país y particularmente con la llegada del Embajador Ronald Johnson a México, un exmilitar y exagente de la CIA. A eso se suman episodios de violencia, como el doble homicidio en la Ciudad de México de los colaboradores de la Jefa de Gobierno Clara Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz, y, además, las campañas negras contra exfuncionarios y funcionarios de Morena.

En su primer intervención, Alejandro Páez Varela consideró que en este momento Estados Unidos se está mostrando tal como es, a través de los constantes ataques a México, un país que sólo busca el beneficio personal sin importar sobre quienes tengan que pasar, para que nadie les haga competencia.

“Se le quita el betún a ese Estados Unidos, es lo que estamos viendo, es el Estados Unidos que realmente es eso, es abusivo, siempre está al acecho, siempre está buscando hacernos daño, siempre permanentemente, nos hace daño para debilitarnos, para que nunca nos convirtamos en una fuerza que les compita en nada, ni económicamente ni culturalmente”, opinó el periodista.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar señaló que le llama la atención que los gobiernos de derecha, como el que encabeza el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esconden sus verdaderas intenciones bajo distintas formas, en el caso específico del Gobierno de la Unión Americana, la manera en que el magnate pretende presentarse ante sus simpatizantes, como quien va a salvar a su nación de los enemigos, por ejemplo, el narcotráfico.

“A mí me llama la atención una cuestión con respecto a la relación Estados Unidos y México, y es que a los gobiernos como el de Trump, a estos políticos de esta carga tan a la derecha, les gusta mucho o es más bien una parte central de las derechas esta idea de la obsesión por las formas, decía García Cantú que las derechas disfrazan de buenas maneras su ordinaries, porque las buenas maneras y las formas siempre tratan de dar un mensaje que probablemente no se sustente demasiado en la realidad”.

“Y la idea de Trump es de construir una imagen de él como una especie de gobernante que va a combatir desde una manera belicista a los grandes enemigos de la Nación estadounidense y, entonces, tiene mucho que ver con esta idea de seguir arropando, seguir radicalizando a su cúmulo de votantes, con miras a las futuras elecciones de Estados Unidos, bajo esta idea de decir ‘en México no hay cooperación para combatir al crimen organizado, tengo que ser yo desde acá el que resuelva los problemas regionales”.

Por su parte, Álvaro Delgado señaló que nunca hay que esperar generosidad de Estados Unidos, y coincidió en que se trata de una nación con ciudadanos que sólo buscan el beneficio personal, negros o blancos por igual, la cual es aprovechada por la derecha, para seguir perpetuando este tipo de acciones, como las que recientemente el Gobierno de ese país ha emprendido contra México.

“Estados Unidos no es de fiar, de Estados Unidos no esperemos generosidad, de los gringos no esperemos abrazos de cariño, de los gringos solamente podemos esperar la defensa de sus propios intereses, negros o blancos, negros o blancos, los negros son tan ojetes como los blancos de esa derecha tan arraigada en Estados Unidos y tan parecida a la mexicana”, dijo Álvarez.

Al hablar de la llegada del Embajador Ronald Johnson, Fabrizio Mejía señaló que los ataques de Estados Unidos contra México han servido como una especie de "alfombra roja" para el funcionario estadounidense, justo en el momento en que el país está por celebrar su primera elección popular del Poder Judicial, sin embargo, consideró que la estrategia estadounidense no está teniendo éxito.

“Se genera una alfombra roja, digamos, para ese Ron Johnson, ese exsoldado, agente de la CIA, como embajador en México, en un país que tiene un proceso político donde la izquierda es la mayoría absoluta, donde estamos a punto de emprender una elección histórica, el primero de junio para los juzgadores en el país, y la oposición está reducida a personajes como Verástegui", dijo el analista.

"Aunque los medios de comunicación corporativos están abocados a la oposición, no tienen ningún efecto y alguien como Tim Golden, que espera tener mucho efecto porque, como decía López Obrador, tiene el Nobel de periodismo, no lo tiene y más bien cada vez que habla como Vocero de la DEA se desprestigia frente a la opinión pública", afirmó.

"Creo que se equivoca Trump al poner alguien así, si era simplemente frivolidad, es lo que es, pero si era calculado haber puesto a alguien como ron Johnson en la embajada de México me parece que es un error”, añadió Mejía, quien destacó que la actitud de Johnson se parece a la que el Gobierno estadounidense utilizó en El Salvador y Ecuador para influenciar a estas naciones.

Por ello, Delgado enfatizó que el Gobierno de México debe mantener la cabeza fría, ya que los ataques y decisiones de Estados Unidos son formuladas de manera deliberada, por lo es necesario que tanto el Gobierno mexicano como la ciudadanía en general actúen con inteligencia para hacer frente a esta nueva etapa en la relación México-Estados Unidos.

“Debe seguir prevaleciendo la cabeza fría del Gobierno de México en esta relación tan complicada que representa esta etapa con el Gobierno de Donald Trump, con este nuevo embajador que llega a México en este contexto preparado deliberadamente y que por supuesto requiere, exige, de todas las instituciones del Estado pero también de los mexicanos, cabeza fría, inteligencia, gallardía para efectivamente hacerle frente a un reto que no es no es sencillo", subrayó el periodista.

