GenteAsí ¬ Fito Páez se lanza contra el reggaetón y las feministas que lo bailan

El rockero Fito Páez emitió polémicas declaraciones, en las que cuestionó la congruencia de las feministas que bailan reggaetón. Aunque su obra ha sido política y progresista, en sus críticas hay un cierto conservadurismo.

Ciudad de Mexico, 20 de mayo (SinEmbargo).- Estas recientes declaraciones del rockero argentino Fito Páez sobre feminismo, música y quién se merece tener derechos es un viejo debate en el que muchas personas ya tienen una opinión antes de que los argumentos sean esgrimidos.

Para quienes no lo conozcan, es Fito Páez, un destacado músico, cantautor y cineasta argentino, considerado una de las figuras más importantes del rock en español.

¿Y por qué le preguntan a él sobre el reggaetón y las feministas? Quizá por lo mismo por lo que le preguntan a Luisito Comunica sobre política internacional.

No es precisamente así, pero casi. La obra de Fito Páez ha tenido un mensaje político, en sus canciones ha rechazado la dictadura que vivió su país, la desigualdad, la violencia y el conservadurismo, y se ha pronunciado en favor de los derechos humanos, la población LGBT+ y las mujeres.

Sin embargo, señala como una incongruencia que en particular las feministas bailen reggaetón. Y advierte: “Si bailas eso, después no me pidas que te apoye en el Congreso”. Además de que estas declaraciones son un fuerte golpe para los movimientos feministas o los movimientos por los derechos de las mujeres, ¿qué más representan?

Lo que dice el músico lo dicen muchas otras personas: si eres feminista tienes que ser congruente. ¿Pero congruente con qué? Con las ideas que esas personas tienen del feminismo. y supongo que también con lo que piensan del reggaetón.

Este género tiene un origen popular y afrocaribeño en comunidades empobrecidas y marginadas de América Latina.

El rock, la música de Fito Páez, también pasó por su época de rechazo social, entre otras razones, porque lo hacía gente negra o racializada, gente pobre. Por supuesto ha tenido otra evolución y además ha sido blanqueado por la industria del espectáculo, lo cual permitió que sea más aceptado.

Pero pasó por un tiempo de una fuerte resistencia del conservadurismo. Fue censurado y a quienes lo interpretaban o lo escuchaban se les criminalizó y estigmatizó, pero sobre todo a quienes lo bailaban.

Muchas de las opiniones conservadoras contra el rock suenan a los argumentos que ahora da Fito Páez para repudiar esta música al tal grado como para retirarle su in sustituible apoyo a la lucha de las mujeres.

Vayamos más allá de Fito Páez. Por supuesto, una cosa son los gustos musicales, y como en todos los géneros hay diferentes calidades de las piezas. Y claro que hay canciones de reggaetón que violentan a las mujeres y las niñas. Pero ¿qué tanto el clasismo nos puede moldear esos gustos? O puesto de otra manera, ¿qué tanto enmascaramos nuestro clasismo bajo la careta de un gusto musical?

Porque miren, si lo que realmente le molestara a quienes están en contra del reggaetón fuera, por ejemplo, las letras, quizá también verían lo mismo en algunos boleros y la humillante manera en la que se llegan a referir de las mujeres. Y este mismo camino nos podría llevar a los narcocorridos.

Blanca Juárez https://www.sinembargo.mx/author/blancajuarez/ Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.