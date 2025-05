Abogado va al Senado a ofrecer una disculpa pública a Noroña por agresión en el AICM

Por la agresión, Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia, derivada de la cual ambas partes llegaron a un acuerdo en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual incluía la disculpa pública.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Este lunes, el abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado, por los hechos ocurridos el 20 de septiembre pasado, cuando el legislador denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales.

En aquella fecha, Fernández Noroña se encontró con Carlos Velázquez en la sala de American Express del aeropuerto de la Ciudad de México. El abogado increpó al Senador y a gritos le reclamó que cómo Morena y la 4T “mandaron al país a la mierda”. La respuesta de Noroña fue intentar grabar la agresión, pero Carlos Velázquez le lanzó un manotazo, le arrebató el teléfono, lo tiró y siguió insultándolo.

“Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto”, expresa en el documento de conciliación.

Por ello, Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia, derivada de la cual ambas partes llegaron a un acuerdo en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual incluía la disculpa pública. Para muchas personas esto fue un exceso, principalmente para los detractores del legislador y la oposición de los Gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Acordamos una disculpa pública que transmitiríamos en las redes, en vivo y, dada la presencia de los medios, se hará, es pública, se hará frente a ustedes”, detalló Fernández Noroña en el acto realizado en la sala de reuniones de la Mesa Directiva del Senado, que contó con la presencia de los facilitadores de la Fiscalía General de la República, Joel Mesa Liceaga y Grisel Cruz Cuevas.

Carlos Velázquez de León Obregón dio lectura al documento en el que expresó la disculpa al Senador, por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024, en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ridículo, miserable y prepotente @fernandeznorona

que cree que humillar a un ciudadano compensa su nula estatura política y humana. Pero yo le seguiré diciendo de frente en el Senado lo que la gente quiere gritarle en la cara. — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 19, 2025

“Se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación”, aseguró Velázquez.

En Twiter, la Senadora panista Lilly Téllez lo llamó “ridículo, miserable y prepotente” por humillar a un ciudadano”. La diputada panista América Rangel también lo calificó como miserable y aseguró que “esto es la decadencia total, una dictadura en toda la extensión de la palabra.” Mientras que Jorge Triana escribió: “Que un ciudadano se humille ante el poder y le pida disculpas a un político —sin importar el partido o el contexto— es una de las expresiones más repulsivas”.

Velázquez de León Obregón precisó en el documento de conciliación que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha mantenido comunicación abierta con autoridades de los tres niveles de Gobierno, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia”, enfatizó.