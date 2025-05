VIDEOS ¬ Ejército de Israel dispara contra delegación de diplomáticos en Cisjordania

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel ha confirmado este miércoles que sus fuerzas han realizado "disparos de advertencia" contra una delegación de diplomáticos en la ciudad cisjordana de Yenín y ha argumentado que el convoy "se desvió de la ruta" pactada previamente, un incidente que se ha saldado sin víctimas.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la delegación "entró de forma coordinada" en Yenín y ha dicho que "como parte de la coordinación se entregó a los miembros de la delegación una ruta aprobada que se les pidió que siguieran debido a que el área es una zona de combates activos".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Ibrahim "mantendrá pronto conversaciones personales con los diplomáticos para informarles sobre los descubrimientos de la investigación inicial". "Las FDI lamentan los inconvenientes causados", ha zanjado.

Poco antes, la Autoridad Palestina había acusado a las fuerzas israelíes de abrir fuego contra una delegación con diplomáticos de más de 30 países y organizaciones que realizaba una visita a Yenín, antes de pedir una respuesta contundente a los países afectados, entre los que está España, según la agencia de noticias WAFA.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.

قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg

— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 21, 2025