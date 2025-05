La UE exige a Israel investigar disparos a delegación de diplomáticos en Cisjordania

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS).- La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha exigido este miércoles desde Bruselas que Israel investigue los "inaceptables" disparos que su ejército ha lanzado junto a una delegación de diplomáticos en la ciudad cisjordana de Yenín; una acción que las fuerzas israelíes han descrito como "disparos de advertencia".

Kallas ha dicho haber "oído" informaciones sobre el "incidente" en Yenín en el que las fuerzas israelíes han lanzado "disparos de advertencia, pero disparos" al fin y al cabo, ante un grupo de diplomáticos que se acercaban a un campo de refugiados, en el marco de una visita organizada por la Autoridad Palestina.

También ha recordado a Israel que, en tanto que signatario de la Convención de Viena, tiene la "obligación" de garantizar la seguridad de todo el personal diplomático extranjero.

El Ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido igualmente al Gobierno de Israel "que aclare inmediatamente lo sucedido", toda vez que "las amenazas contra diplomáticos son inaceptables". Tajani ha confirmado en redes sociales que ya ha hablado con el vicecónsul de Italia en Jerusalén, que formaba parte de la delegación, y "está bien".

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.

قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg

— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 21, 2025