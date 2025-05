En el SAT, Ortiz Mena perdonó 392 mil mdp a ricos. En la Corte intenta algo parecido

En su paso como jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena condonó 392 mil 498 millones 585 mil 785 pesos a 9 mil 881 grandes contribuyentes, entre personas morales y físicas, entre julio de 2008 y noviembre de 2012. Tan solo a 60 grandes contribuyentes les perdonó créditos fiscales por 128 mil 831 millones 520 mil 537 pesos.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Un Ministro “con nombre compuesto” impulsa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la devolución, con intereses, de un crédito fiscal que hace años realizaron tres grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando él dirigía esta institución, lo que representa un claro conflicto de interés, denunció esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque la Presidenta no pronunció su nombre, ese Ministro “con nombre compuesto” es Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, quien estuvo en el SAT de octubre 2003 a noviembre 2012, en distintos cargos. A lo largo de su carrera en el SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue nombrado en tres ocasiones por el Presidente de la República y ratificado por el Senado para ocupar diversos cargos en la institución: Administrador General Jurídico del SAT (del 7 de diciembre de 2003), Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT (11 de diciembre de 2006) y Jefe del SAT (9 de julio de 2008).

En su paso como Jefe del SAT, es decir en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena condonó 392 mil 498 millones 585 mil 785 pesos a 9 mil 881 grandes contribuyentes, entre personas morales y físicas, entre julio de 2008 y noviembre de 2012, como reportó Contralínea con base a datos de la organización Fundar. Tan sólo a 60 grandes contribuyentes les perdonó créditos fiscales por 128 mil 831 millones 520 mil 537 pesos.

En 2007, según los datos de Fundar, Gutiérrez Ortiz Mena condonó 57 mil 585 millones 860 mil 101 pesos; en 2008, 37 mil 773 millones 122 mil 113 pesos; en 2009, las condonaciones ascendieron a 73 mil 961 millones 80 mil 489 pesos; en 2010, el monto fue de 80 mil 26 millones 251 mil 886 pesos; en 2011 sumó 115 mil 946 millones 890 mil 72 pesos, y en 2012 los recursos condonados fueron 84 mil 791 millones 241 mil 225 pesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso que el caso de los tres grandes contribuyentes que pidieron el regreso de sus créditos fiscales con intereses corresponden a pagos que se hicieron cuando Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena era director del SAT. “Y ahora ese Ministro quiere resolver que se les regrese con intereses, o sea, conflicto de interés, para empezar, y segundo, ilegal”.

“Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal, hace muchos años, y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces, un Juez les dijo que en efecto había pagado algo que no deberían haber pagado, pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses ese pago, cosa que es ilegal”, ahondó la Presidenta en su conferencia mañanera.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue propuesto por Calderón en 2008 como Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Cuatro años después, el 22 de noviembre de 2012, el propio Calderón lo impulsó como Ministro a la Suprema Corte.

Su paso por el SAT además de enfrentar cuestionamientos por la condonación de impuestos también ha sido señalada por el auge de las factureras. “Lo ponen de director de grandes contribuyentes del SAT. ¿Cómo está la estructura de recaudación? ¿Quiénes son los que deben de pagar más? Los grandes contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes. ¿Y a quiénes se les devolvían los impuestos? A los grandes contribuyentes. Y luego, director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas”, denunció el 21 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Gobierno pasado, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha maniobrado de manera polémica. En 2021 presentó un proyecto para recuperar los fideicomisos extintos por el Gobierno de López Obrador y ante las críticas cuando intentó revivirlo, lo retiró en 2024.

En octubre pasado, también fue criticado por burlarse del Estado mexicano en un evento realizado en la Escuela de Derecho de Harvard. Ahí el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que los requisitos para la elección del Poder Judicial son tener un promedio de 3 y cinco cartas de recomendaciones de vecinos, lo que desató risas de los presentes.

"Ahora, los requisitos para ser elegido, una vez más todavía tenemos una legislación habilitante y no bromeo, tener un excelente promedio de 3, nuestra Constitución dice eso y cinco cartas de recomendaciones de tus vecinos", explicó entre las risas de asistentes. "Si cumples con estos requisitos te pueden proponer a la Suprema Corte siempre que ganes una elección. Ahora realmente no sé qué va a pasar y no opinaré sobre la constitucionalidad de la reforma. Muchas gracias”, agregó.

Ante ello, la Presidenta le respondió: “Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano”