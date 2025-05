Líder de Sudáfrica rechaza reclamos de “genocidio” en tensa reunión en la Casa Blanca

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, que espera una "explicación" sobre la "persecución" y el "genocidio" al que estarían siendo sometidos en la minoría afrikáner después de que Washington concediera el estatus de refugiados a varias familias.

Here we go again!

Trump ambushed South Africa’s president with propaganda videos alleging “genocide” against white Afrikaners, during an official White House meeting. Then he brought up the $400 million Qatari “gift.”

Trump is not well. pic.twitter.com/15jJdvIFou

