ENTREVISTA ¬ Martha Higareda impulsa a la derecha trumpista en México: Emmal Brunel

El activista Emmal Brunel explicó que los influencers como la actriz Martha Higareda ayudan a construir narrativas de extrema derecha, a veces de forma sutil.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Las conexiones del trumpismo con Martha Higareda y el contenido ultraderechista de sus videos son claros, dice el activista Emmal Brunel. En entrevista con las periodistas Perla Velázquez y Daniela Barragán en el programa Café y Noticias, advirtió que no debe desestimarse su reciente video contra el marxismo, el comunismo y el socialismo, pues en realidad reproduce la misma narrativa antiderechos del conservadurismo.

Hace unos días, la actriz Martha Higareda subió un video a su canal de YouTube, donde criticó diferentes ideologías políticas y sociales, como el comunismo y el socialismo. En el video menciona: “Eventualmente, esa sociedad cae como una manzana, pero con tantas fallas de estas ideas marxistas, ninguno debería implementarlo, pero no se rinden, aunque sea fallida y asesina [...] atacan distintos pilares: la identidad de la persona, atacan la educación, a la familia, a la religión, el amor a la Patria y la libertad de expresión, ¿se ve atacado hoy en día?”.

En México, dijo Emmal Brunel, “quizá nos sentimos más cercanos a la izquierda o al centroizquierda”, porque no está en el Gobierno un partido de derechas, pero eso no significa que en un tiempo, o incluso ahora mismo, no se escuchen discursos en el Congreso contra las personas migrantes, las mujeres y la diversidad sexual. Por ello, dijo que es importarte exigir y luchar por incluir narrativas incluyentes y democráticas.

Para el activista, hay una nueva ola de ultraderechas que no siempre es evidente en México, pues la podemos ver más claramente en el caso de Estados Unidos, con Donald Trump, o en Israel, con Benjamin Netanyahu. Sin embargo, cada vez están tomando mayor fuerza discursos que tienen enemigos muy específicos: “todo lo que huela a socialismo”, como lo refleja el video de Martha Higareda, pero también los derechos sexuales y reproductivos como el aborto.

Los influencers, explicó, ayudan a construir estas narrativas, a veces de forma sutil. Pero si indagamos un poco en Martha Higareda, vemos que su esposo, el empresario Lewis Howes crea para contenido en inglés para el público estadounidense y ella, en español, para América Latina. Lo que publican se alinea con el discurso y la ideología de Donald Trump, como las críticas al socialismo, o cuestionar el Covid-19 y las vacunas, o acusar a Naciones Unidas de querer imponer una nueva religión contra el catolicismo.

Y si Martha Higareda no se define a sí misma como de derechas, “sus contenidos sí lo son”, apuntó el activista. Agregó que existe toda una estructura y financiamiento para la generación de estos contenidos.

¿La estrategia oculta para implantar el socialismo? En este episodio, exploramos una estrategia silenciosa que podría estar transformando nuestra cultura sin que nos demos cuenta. Gramsci, un teórico marxista, planteó una forma de llevar el socialismo al poder, no a través de un… pic.twitter.com/QzLWCE28m4 — Martha Higareda (@marthahigareda) May 17, 2025

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/