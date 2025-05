Dos empleados de la Embajada de Israel son asesinados en EU; detienen a un sospechoso

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS).- Dos empleados de la Embajada de Israel en Washington han sido asesinados a tiros la noche del miércoles cerca del Museo Judío de la capital estadounidense, un suceso que ha sido condenado por las autoridades de ambos países y que se ha saldado con la detención de un único sospechoso.

El Embajador de Israel en Estados Unidos, Yejiel Leiter, ha confirmado en rueda de prensa que las dos víctimas mortales eran una pareja y ha asegurado que "estaban a punto de comprometerse". "El joven compró un anillo esta semana con la intención de proponerle matrimonio la próxima semana en Jerusalén", ha relatado.

Posteriormente, el Ministro de Diáspora de Israel, Amijai Jikli, ha identificado a una de las víctimas como Yaron Lischinski, quien trabajaba en el Departamento Político de la Embajada israelí, según un mensaje en su cuenta en X. La segunda víctima, Sarah Milgrim, pareja de Lischinski, ha sido identificada poco después por la legación en Washington.

La representante de la Policía Metropolitana Pamela Smith ha confirmado en rueda de prensa que el sospechoso -identificado como Elias Rodríguez, de 30 años, procedente de Chicago- se encuentra detenido, mientras que ha descartado que haya más personas implicadas en el tiroteo.

El hombre "se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a dos personas". "Tras el tiroteo, el sospechoso entró en el museo y fue detenido por la seguridad del evento", ha reseñado, antes de destacar que "identificó el lugar donde se deshizo del arma (y) coreó 'Palestina libre' mientras estaba detenido".

Agentes policiales se desplazaron a las inmediaciones del Museo Judío de la capital tras recibir "múltiples llamadas por un tiroteo" alrededor de las 21:08 horas (hora local). Una vez allí, "localizaron a un hombre y a una mujer inconscientes y sin respiración" que sucumbieron a las heridas pese a la atención de los servicios de emergencias.

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado estar "devastado" ante lo que ha calificado en un comunicado remitido a los medios de "acto despreciable de odio y antisemitismo", tras lo que ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y ha deseado la recuperación de los heridos.

We are shocked and horrified this morning by the news of the brutal terrorist attack that claimed the lives of two of our Embassy staff members in Washington — Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim.

May their memory be a blessing.

We embrace the grieving families during this… pic.twitter.com/4lNQnTvORG

— Israel ישראל (@Israel) May 22, 2025