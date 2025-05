La Directora del semanario ZETA es amenazada; Marina del Pilar promete protección

La ONG Artículo 19 reveló que Adela Navarro Bello, codirectora del semanario ZETA, ha recibido múltiples amenazas telefónicas desde el 29 de abril. A raíz del hecho, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, afirmó que se le brindará protección y apoyo.

Tijuana, 22 de mayo (Zeta).- La Oficina regional para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19 condenó, el 21 de mayo de 2025, las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro Bello, codirectora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California, “que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado”.

“La periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: ‘Dile a Adela Navarro que se cuide’, para luego colgar de inmediato. Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de éstas”, reveló la ONG internacional, cuyo director es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

“De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con Artículo 19, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía. En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta. Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples”, dijo la organización no gubernamental internacional, en un comunicado.

“Cabe mencionar que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del estado (FGE), en torno a una narcofosa y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el Gobierno estatal. Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres [Torres]”, abundó Artículo 19.

“Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Baja California (SSCBC), sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público”, enfatizó la ONG internacional.

“A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables. Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones”, exigió Artículo 19.

Gobernadora de BC promete apoyo y protección a Adela Navarro

A las 21:18 horas del 21 de mayo de 2025 (tiempo local de Tijuana), Marina del Pilar Ávila Olmeda -Gobernadora de Baja California, desde el 1 de noviembre de 2021 y militante de Morena- anunció que, ante las amenazas en contra de la codirectora de ZETA, su Administración le ofreció “directamente acompañamiento y seguimiento” a Navarro Bello, en “su caso, poniendo a disposición los instrumentos materiales, legales y de seguridad a cargo de mi Gobierno”.

“Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración esta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”, escribió la mandataria estatal, en su cuenta de la red social Facebook.

Autoridades no han investigado narcomanta en la que mencionaron a ZETA

Hasta la fecha, las autoridades estatales y/o federales no habían investigado el caso de una manta con un mensaje criminal, dejada el 29 de diciembre de 2024, por personas no identificadas -y no detenidas-, en la calle Cuauhtémoc de la colonia Libertad, en la delegación Otay en Tijuana, en la que hicieron referencia a periódicos y específicamente al semanario ZETA.

El confuso mensaje indicaba traiciones, bandos y un grupo criminal hasta ahora desconocido: “Las Flechas”, cuyo origen, según asumieron algunos investigadores ministeriales citados por el semanario ZETA, tendría qué ver con Brayan Corona, a quien apodaban “El Apache”.

En la edición de ZETA que circuló a partir del viernes 27 de diciembre de 2024, en el reportaje de portada titulado "Pagó 300 mil dólares por huir" e ilustrado con una fotografía de Pablo Edwin Huerta Niño, “El Flaquito”, se publicaron entre otros temas, dos premisas que surgieron a partir de investigaciones de inteligencia oficiales: la probable reunión de “El Flaquito” miembro del Cártel Arellano Félix, en un casino propiedad de Jorge Hank Rhon, con algún miembro de la célula de los hermanos Zambada García, del Cártel de Sinaloa.

En el semanario también se hizo referencia a la pugna interna que sostenían en el CAF, la célula de Brayan Corona, con la de Huerta Nuño, de la cual había habido resultados fatales, y que “se ha recrudecido en el último semestre del 2024, han destacado las muertes o ataques armados en contra de algunos comerciantes, casa-cambistas, así como hombres y mujeres en la delegación La Mesa, y las colonias Libertad, Postal, Independencia, Gabilondo, Chapultepec y Playas en Tijuana, quienes ha resultados ser integrantes de ambas células criminales de diferentes niveles”.

El 29 de abril de 2025, los directivos del semanario ZETA notificaron al general de Brigada de Estado Mayor, Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), respecto a las llamadas amenazantes dirigidas al medio en general y en específico contra Navarro Bello, que habían comenzado ese mismo día.

Sin embargo, ante la inacción de las autoridades locales y federales, las llamadas con amenazas se reactivaron el 16 de mayo de 2025, después de que, una vez más, se abordó el tema de que en un predio localizado al final de la calle Aquiles Serdán, en el Cañón de las Carretas, en Tijuana, había una fosa con al menos seis cadáveres enterrados, que, a pesar de las demandas extraoficiales sobre la ubicación de más restos, la búsqueda fue suspendida al tercer día.

Fue hasta las 10:00 horas del miércoles 21 de mayo de 2025, que elementos de la Fiscalía General del estado de Baja California (FGEBC) colocaron cinta amarilla frente al acceso del terreno denunciado y resguardado el 15 de abril del presente año, como la posible ubicación de una narcofosa.

¿Quién es Adela Navarro Bello?

Adela Navarro Bello tiene 35 años laborando en el semanario ZETA -desde enero de 1990-, donde ha ocupado cargos como reportera, columnista y miembro del Consejo Editorial. En la actualidad y desde hace 19 años, es uno de los dos directores generales, al lado de César René Blanco Villalón. Autora de la columna "Sortilegioz".

Obtuvo el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2007, del Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, Estados Unidos. También el Premio Ortega y Gasset 2008, otorgado por el diario El País de España. Así como el Premio Perfil a la Libertad de Prensa Internacional 2009, entregado por la editorial Perfil de Argentina. El Premio Anna Politkovskaja, Festival Internazionale de Ferrara, Italia, 2009. La Medalla de Honor al Servicio del Periodismo para ZETA, por la Universidad de Missouri, en 2010. El Premio al Valor Periodístico por la Fundación Internacional de las Mujeres en los Medios, en 2011.

Incluida en la lista de las 150 mujeres más valientes del mundo, de la revista Newsweek en marzo del 2012. Periodista del Año por la Asociación de Periodistas Profesionales de San Diego, California, en 2012. También fue condecorada con el Daniel Pearl Award por la Asociación de Periodistas de Chicago, Illinois, EU, en octubre del 2012. Fue incluida en la lista de los 100 Pensadores Globales de la revista Foreign Policy, en noviembre del 2012.

Premio Frank McCulloch Award, de la Escuela Reynolds de Periodismo de la Universidad de Nevada, en septiembre del 2013. Nombrada como una de las 50 mujeres más poderosas de México, por la revista Forbes, en septiembre del 2013. Apareció de nueva cuenta en el listado de las mujeres más poderosas de la revista Forbes en 2014. Personaje del año 2014 por el Grupo 21 de Tijuana, Baja California.

Fue nombrada una de las cien líderes de México en el aniversario 100 del periódico El Universal, en 2016. Ponente de la Cátedra Elena Poniatowska en la Universidad de Guadalajara (UdeG), en 2016. Jurado de la Beca de Periodismo de Investigación de El Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C., en 2017, 2018 y 2019. Premio Excellence in International Journalism and Human Rights Award, por la Universidad Tecnológica de Texas, Estados Unidos, marzo del 2021.

Premio María Moors Cabot -en su edición del 2021-, galardón administrado por la Escuela de Periodismo de la estadounidense Universidad de Columbia. Miembro del Paseo de la Fama que organiza anualmente Tijuana Innovadora. Es miembro del Consejo del Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en la sección Américas, dirigida por Carlos Lauría. Es integrante del Consejo Consultivo Regional de la organización no gubernamental Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, que dirige Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

Breve recuento histórico del semanario ZETA de Tijuana

El semanario ZETA es un periódico independiente, fundado por los periodistas J. Jesús Blancornelas y Héctor “El Gato” Félix Miranda, el 11 de abril de 1980.

El semanario ZETA se ha destacado a lo largo de su historia, por su imparcialidad en la investigación periodística y por su cobertura política en los últimos 45 años.

En 1985, toda una edición de ZETA fue sacada de circulación por el entonces Gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, ya que reportaba la incursión de su hermano en el narcotráfico.

En 1987, las oficinas del semanario fueron baleadas mientras se encontraban vacías.

En 1988, el codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda, fue asesinado, los autores materiales fueron encarcelados no así el autor intelectual.

En 1997, el codirector J. Jesús Blancornelas, sufrió un atentado a manos del narcotráfico donde perdió la vida su escolta y él quedó gravemente herido.

En 2004, el 22 de junio, el editor de información general de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue asesinado por órdenes del narcotráfico.

