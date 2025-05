GenteAsí¬ Laura Zapata y Aguilar Camín aprovechan atentado para criticar a Brugada

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, ha sido utilizado por algunas figuras públicas, como Laura Zapata y Héctor Aguilar Camín, para colocar sus críticas al Gobierno.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de alto nivel del Gobierno de la Ciudad de México, el pasado martes 20 de mayo de 2025, ha sido utilizado por figuras públicas, como Laura Zapata y Héctor Aguilar Camín, para colocar sus críticas al Gobierno.

El historiador Héctor Aguilar Camín dijo en un programa de Latinus que estaban a la intemperie, "ofreciéndose de una manera fácil para el supuesto de un sicario”, o sea, porque “esta muchacha recogía a su compañero en el mismo lugar”, y es que “para empezar no traían coche blindado, no sé si hay ahí un asunto de austeridad” “y segundo, lugar, no tenían escoltas”.

En tanto, la actriz Laura Zapata al presentar la noticia sobre el asesinato de la secretaria particular y el coordinador de asesores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el programa Atypical Tv, usó la frase “Morena: casos de la vida y de la muerte real”, en referencia aquella serie de Televisa, “Mujer, casos de la vida real”.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz ha sido aprovechado por la oposición para criticar a los gobiernos de la 4T, para generar contenido en sus mesas de debate y atraer vistas y likes, y además, para vertir sus “análisis” más insensibles y revictimizantes. Dos personas fueron asesinadas, sus familias y amistades quedan con un profundo dolor y hay quienes explotan esta tragedia.

Al relatar este lamentable hecho como si fuera una telenovela, un espectáculo televisivo, una pieza de entretenimiento o un show, trivializan lo ocurrido. Pero ¿qué podríamos esperarnos de Laura Zapata, quien afirma que existen sólo dos géneros: hombre y mujer, quien elogia a Donald Trump y ha llegando a solicitar una intervención militar de Estados Unidos en México?

Lo peor es que no está sola. No habían pasado ni dos horas del asesinato de Ximena y José, cuando un reportero de TV Azteca, quien realizaba un reporte en el lugar de los hechos, aseguró que el crimen se debía a un “ajuste de cuentas”.

Escuchemos la frase de nuevo: “ajuste de cuentas”, eso nos habla de una aparente justicia, de un equilibrio, pero no. Es revictimizante y deshumanizante porque se justifica así lo que le ocurra a cualquier persona.

Pero también puede deshumanizar a quienes escuchamos la frase. Si la recibimos como cierta cada vez que nos las digan en los medios de comunicación o incluso desde las instituciones corremos el riesgo de caer en la indiferencia social y de abandonar la exigencia de justicia antes siquiera de comenzar esa batalla.

La expresión “ajuste de cuentas” ha sido utilizada en México y otros países afectados por el narcotráfico y el crimen organizado. Actúa como sedante o anestésico. Y es verdad que la violencia es brutal y el asesinato de Ximena Gómez y José Muñoz no sólo le ha dolido a quienes les conocieron, el pesar por este crimen se ha expandido más allá.

Frases como “ajuste de cuentas” le puede ayudar quizá a algunas personas a no angustiarse porque, visto así, esas personas se lo merecían, para qué conmoverse por ellas, entonces. Nos ayuda a descargarnos de la congoja y de la responsabilidad de exigir justicia.

Sin embargo, cuando analizamos que siempre hay gente así que aprovecha la tragedia para volver al poder, para terminar su nota rápido sin reflexionar, o para sumar likes o rating, ya no es tan fácil que aceptemos esos discursos.

Porque siempre hay gente así, que utiliza las tragedias para aventajar a su opositor. Gente así, que prefiere un titular fácil a esperar los resultados de una investigación.

Blanca Juárez https://www.sinembargo.mx/author/blancajuarez/ Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.