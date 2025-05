Gobierno de EU prohíbe a icónica universidad la admisión de estudiantes extranjeros

MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- La Administración de Donald Trump anunció este jueves que prohíbe a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros "por conducta proterrorista" en un nuevo pulso entre la Casa Blanca y la institución educativa con motivo de las protestas en su campus contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que le ha retirado la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio al haber "perdido este privilegio" como resultado de su "negativa" a la hora de entregar la información solicitada y "perpetuar un ambiente inseguro" que "es hostil para los estudiantes judíos, que promociona el apoyo proHamás, y aplica políticas racistas de diversidad, igualdad e inclusión".

Noem trasladó su decisión en una carta en la que indicó que "todas las universidades deben cumplir con los requisitos" de su oficina para "mantener" el "privilegio" que supone matricular a estudiantes extranjeros. "Esta medida no debe sorprender, puesto que es el desafortunado resultado del fracaso de Harvard para comprometerse con simples solicitudes", manifestó.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025