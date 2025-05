Por desaparecidos, Lemus quiere repartir culpas con UdeG

https://youtu.be/-WecSk0-ZO0

El golpe fue duro, severo, contra el Gobierno de Jalisco, pues muestra que la herencia maldita de horror, dolor y negligencia que dejó latente el exmandatario emecista Enrique Alfaro Ramírez se ha profundizado en la actual administración de Jesús Pablo Lemus Navarro, quien también llegó al cargo de la mano del partido Movimiento Ciudadano. El mandatario está dispuesto a repartir culpas en el delicadísimo asunto de las desapariciones de personas, antes que asumir cabalmente sus responsabilidades, y pretende comprometer a otras instituciones en tareas de prevención del delito que son competencia de su administración.

Para eludir responsabilidades y atemperar culpas, Lemus Navarro pretende obligar a la Universidad de Guadalajara a comprometer parte de su presupuesto para realizar obras de infraestructura fuera de sus recintos académicos, en los llamados “senderos seguros”, en zonas que son responsabilidad del Gobierno estatal.

Al cierre del 2024 la Universidad de Guadalajara tenía una población estudiantil de 336 mil alumnos, lo que le convierte en una institución sumamente vulnerable, pues son principalmente jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, los más afectados por las desapariciones en lo que ha transcurrido del 2025, según conclusiones del informe del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, de la UdeG, que coordina la doctora Dolores del Carmen Chinas Salazar y en el cual participan los investigadores Denisse Ayala Hernández, David Coronado, Teresa Magnolia Preciado Rodríguez y Jorge Ramírez Plascencia.

Las dimensiones de las presiones que el Gobernador Lemus Navarro ha ejercido sobre la Universidad de Guadalajara van en correspondencia a la respuesta de la institución, expresada en un desplegado equivalente a media plana, publicado en el periódico Mural de la capital tapatía el pasado martes 20 de mayo del 2025, con el encabezado “Universidad de Guadalajara hace un llamado a respetar la autonomía universitaria” y en los siguientes términos: “En días pasados, el C. Gobernador del Estado de Jalisco, licenciado Pablo Lemus Navarro, propuso que el presupuesto universitario se utilice para obras externas a los planteles de la Universidad, como la recuperación de banquetas, instalación de luminarias, poda de árboles, señalética, entre otras, en las calles que forman parte de los Senderos Seguros”.

“Al respecto -explica el documento de la institución educativa-, el Consejo de Rectorías de la Universidad de Guadalajara, máximo órgano de planeación de la Red Universitaria de Jalisco, considera lo siguiente: 1.- Es importante recordar que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, quien, por Ley, tiene el compromiso de proteger a las y los ciudadanos y preservar el orden y la paz. Ante esto, es fundamental subrayar algo evidente: la Universidad no tiene facultades policiacas, ni de procuración de justicia, ni tampoco es su función el mejoramiento de las calles de la ciudad. Lo que sí tiene es un compromiso inquebrantable con la generación de conocimiento, la formación de personas íntegras y la investigación con sentido social”.

Agrega el pronunciamiento de la UdeG: “2.- Sin embargo, conscientes de la realidad que vivimos, la Universidad de Guadalajara ha asumido tareas que le corresponden a los gobiernos, pero que realizamos como un acto de congruencia. Desde el 17 de diciembre de 2024, el Consejo General Universitario aprobó que en 2025 se destinen más de 222 millones de pesos a acciones de seguridad al interior de los planteles universitarios: 50 millones en equipamiento y otros 172 millones en servicios de vigilancia”.

Y explica la Universidad de Guadalajara: “3.- Desde 2013 hasta hoy, hemos invertido más de mil 089 millones de pesos en este rubro. Son recursos que deberían destinarse a la docencia, la ciencia, la cultura y la extensión universitaria, pero que nos hemos visto obligados a canalizar para salvaguardar a nuestra comunidad. Tan sólo como referente: 170 millones de pesos es lo que se requiere para construir una preparatoria”.

El Gobernador de Jalisco explicó que con la inversión de 200 millones de pesos que propone para Senderos Seguros se pretende mejorar la seguridad de los estudiantes mediante un esquema de colaboración entre el Gobierno de Jalisco, los municipios y la UdeG, ya que la seguridad es responsabilidad de todos, no sólo del Estado, según reseña información publicada por el periódico Mural de Guadalajara el pasado martes 20 de mayo del 2025.

Extraño eco sincronizado

En torno al diferendo entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro han sucedido hechos muy curiosos.

La respuesta a la Universidad de Guadalajara, sobre su denuncia en la profundización de la crisis de desaparecidos en Jalisco, que afecta principalmente a los jóvenes de entre 15 y 19 años apareció, curiosamente sincronizada, en cuatro plataformas digitales diferentes, el martes 13 de mayo del 2025, con un punto de vista crítico y muy agrio en contra de la institución educativa y muy favorable al Gobierno del emecista Jesús Pablo Lemus Navarro.

La agencia informativa Quadratin publicó el siguiente encabezado: “UdeG, sin atender su crisis de estudiantes desaparecidos”.

Cita la nota el punto de vista de una comunidad universitaria que no identifica: “Sin embargo, a decir de la comunidad, lo anterior deja dudas incómodas a los alumnos, ¿Qué está haciendo la UdeG para proteger a sus estudiantes?”.

Juzga lo que considera inconsistencia en el documento de los académicos de la UdeG sobre desaparecidos: “El documento presentado por la UdeG fue sin basarse en carpetas de investigación oficiales, se enfocó en cédulas de búsqueda, y por ende los registros pueden duplicarse, cancelarse o no derivar en un proceso formal, señalan también especialistas en la materia”. Aunque no identifica a los especialistas en la materia.

Luego refiere el punto de vista de “autoridades” que no identifica: “Las autoridades detallan que el verdadero problema es que muchas de esas desapariciones involucran a jóvenes que forman parte de la comunidad universitaria. La propia UdeG lo reconoció en un informe reciente: son sus estudiantes los que están desapareciendo. No lo dijo el Gobierno, no lo sugirió ningún actor externo. Lo dice un informe redactado por ellos mismos”.

Insiste la información publicada por la plataforma digital Quadratín en citar el punto de vista de “la comunidad universitaria” que no identifica: “Por su parte, la comunidad universitaria entra en dudas, ya que el tema puede ser tomado como bandera política lejos de acciones para evitar las desapariciones de los jóvenes. ¿Cómo puede una institución exigir rendición de cuentas cuando no ha asumido la suya? ¿Cómo puede pedir mayor presupuesto si no ha destinado recursos, acciones o protocolos efectivos para cuidar a los suyos?, señalan”.

En el mismo punto sustentado en el aire, con referencias a personas no identificables insiste la información de Quadratín: “La pregunta que se hacen los universitarios que dudan del trabajo en favor de los jóvenes, es sobre ¿cuánto recurso ha destinado la UdeG a fortalecer la seguridad en sus preparatorias? Más allá de los informes y las conferencias, hay una realidad que duele: los jóvenes desaparecen y muchos de ellos son estudiantes que cruzaron una puerta de entrada sin saber si volverían. Si hay un espacio donde deberían sentirse protegidos es la universidad”.

Y luego, las referencia al esfuerzo que asegura ha realizado el Gobierno de Pablo Lemus: “A la fecha, el Gobierno del Estado ha creado una Secretaría especializada en búsqueda de personas, ha desplegado operativos en 66 terminales, ha canalizado apoyos directos a más de 500 familias y ha sostenido reuniones constantes con colectivos, todo con la finalidad de evitar que sigan desapareciendo personas en la entidad”.

La Plataforma digital “El Río” encabezó una información en el mismo tono el mismo martes 13 de mayo del 2025: “La Universidad de Guadalajara: sin atender su crisis de estudiantes desaparecidos”, dice el encabezado de su texto editorializado. Y reproduce, textualmente, los mismos argumentos que aparecen en la información difundida por la agencia de noticias Quadratín en contra de la UdeG y el favor del Gobierno de Lemus Navarro.

Poniendo énfasis en los mismos argumentos, la plataforma digital del periódico capitalino Excélsior, publica el mismo martes 13 de mayo del 2025 una nota que atribuye a una plataforma digital y la cabecea casi igual que los medios referidos anteriormente: “Universidad de Guadalajara descuida crisis de estudiantes desaparecidos: Político MX”.

Ese mismo día, el encabezado y el cuerpo de la información publicada en la plataforma digital “PolíticoMX” coincide textualmente con las anteriores: “UdeG omisa ante desaparición de estudiantes”.

Un caso curioso de coincidentes reflexiones informativas, de telepatía informativa editorializada, en el mismo tono y con los mismos argumentos, con severas críticas a una institución educativa que desnuda la gravedad de un problema de desaparecidos, asunto que agobia e incomoda a una autoridad estatal que pretende atemperar y repartir sus culpas.

El miércoles 21 de mayo del 2025 el exrector de la UdeG, Víctor Manuel González Romero, quien se ha especializado en el seguimiento del problema de desaparecidos en Jalisco, corroboró en un mensaje publicado en la red social “X” la conclusiones del comité de expertos de la UdeG: “El grupo de edad con mayor riesgo de desaparición en el estado es el de 15 a 19 años. Los datos son contundentes”.

Una caladita

El 2 de abril del 2023 murió Raúl Padilla López, el exrector (1989-1995) y cacique que durante 34 largos años manejó la Universidad de Guadalajara en forma personalísima, discrecional y patrimonialista. Pablo Lemus Navarro quiso probar qué tan compacta es la fortaleza del triunvirato que heredó el mando de la institución, en el cual tendrían acciones los exrectores Ricardo Villanueva Lomelí, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y José Trinidad Padilla López. La respuesta la ofreció la actual rectora Karla Alejandrina Planter Pérez quien fue enfática al reclamar a Lemus respeto para la institución y que cada quien se haga responsable de las tareas que le corresponden.

Habría que poner atención en la conducta del Gobernador de Jalisco, Lemus Navarro, pues la intransigencia, la descortesía y la agresividad suelen ser los ingredientes de su relación en la vida pública e institucional con mujeres inteligentes y fuertes.

Podrían dar testimonio de esa rudeza innecesaria y poco caballerosa que distingue a Lemus Navarro la exregidora de Guadalajara y actual Diputada local Candelaria Ochoa Ávalos y la excandidata de Morena a la Gubernatura Claudia Delgadillo González.

En enero del 2023, por violencia de género en la modalidad de hostigamiento y acoso laboral, la entonces regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, promovió una queja en contra del Alcalde en funciones Pablo Lemus, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). En septiembre del 2024 Claudia Delgadillo denunció a Lemus Navarro por violencia de género durante la contienda por la gubernatura de Jalisco.

Bien haría la comunidad universitaria en estar atenta al cuidado de su rectora, pues el actual mandatario de Jalisco suele ser rudo, agresivo y hasta grosero con las mujeres que desde los cargos públicos le contradicen y le incomodan. Mientras tanto, al Gobernador se le frustró su plan de repartir culpas por los desaparecidos con la Universidad de Guadalajara, y quedó evidenciado que la institución educativa no está dispuesta a someterse a sus caprichos.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.