Batres reclama a SCJN quitarla de caso Salinas Pliego sólo por animadversión personal

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama confirmó ayer que fue declarada impedida por sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para participar en la votación de un recurso legal promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionado con un adeudo fiscal sobre el pago de impuestos.

La Primera Sala de la SCJN resolvió el impedimento 30/2024 promovido por Grupo Elektra, que solicitó excluir a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa del análisis de un amparo relacionado con un adeudo fiscal superior a mil 431 millones de pesos.

Sin embargo, los ministros determinaron no declarar legal el impedimento contra Esquivel Mossa, pero legal contra Lenia Batres. Esto tras declarar que la togada mantiene una “animadversión personal” contra Salinas Pliego, lo cual podría comprometer su imparcialidad en el caso.

Ante la decisión del máximo tribunal, la Magistrada Batres Guadarrama afirmó que el impedimento contra su participación en la votación de un asunto de la empresa Elektra, buscaba, "sin mucho ruido", que no participara en los demás juicios en los que la empresa de Salinas Pliego busca no pagar impuestos.

Por medio de una tarjeta informativa, la juzgadora destacó que la Sala se basó en publicaciones que ella hizo desde el año 2014, en las que se ha pronunciado en el sentido de que Salinas Pliego pretende no pagar impuestos respecto del lucro que obtuvo al vender acciones de su propia empresa.

En el mismo argumento, Lenia Batres señaló que la Segunda Sala utilizó sus declaraciones para impedirla de votar otro amparo de Salinas Pliego, con el que el magnate impugnó la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo a todas las entidades financieras y casas de bolsa para conocer su información patrimonial.

“En ese caso, además, la enemistad manifiesta que tendría que acreditarse, suponiendo sin conceder, que procedería por esta causal, no sólo contra uno de los dueños de la empresa sino contra sus múltiples propietarios, es decir, el resto de accionistas del grupo empresarial, lo cual, obviamente, no sucede. Si no fuera contra los accionistas, la enemistad tendría que acreditarse contra la persona moral Elektra, caso que tampoco sucede”, sostuvo Batres.