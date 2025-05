Trump amenaza a Apple para que se mude a EU. Es una bobada mayúscula, dicen analistas

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- Hace tiempo que la otrora "buena amistad" entre el Presidente Donald Trump y Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se ha venido resquebrajando, pero hoy parece que esa separación se ha vuelto ya un hecho. Primero porque Cook se ha negado a producir la mayor parte de su marca estrella en Estados Unidos: el iPhone, y segundo porque el viernes Trump amenazó a la compañía de la manzana con aplicar un arancel de 25 por ciento a los teléfonos fabricados fuera de la Unión Americana.

Los analistas coinciden en que Apple no dará marcha atrás en trasladar su producción a Estados Unidos porque, incluso, le sería más rentable asumir el costo de la tarifa de 25 por ciento extra que mover sus plantas a EU.

El analista de la Cadena de Suministro de Apple, Ming-Chi Kuo, lo confirmó enseguida en la red social X: “En términos de rentabilidad, es mucho mejor para Apple asumir el impacto de un arancel del 25 por ciento sobre los iPhones vendidos en el mercado estadounidense que trasladar las líneas de ensamblaje de iPhone de regreso a Estados Unidos”.

A su vez, David Vogt, analista de UBS, dijo a la cadena CNBC que el posible arancel de 25 por ciento es un “titular impactante”, pero que sólo serían un “viento en contra modesto” para las ganancias de Apple, pues sus ganancias anuales se reducirían en 51 centavos por acción, frente a una expectativa previa de 34 centavos por acción bajo el panorama arancelario actual.

In terms of profitability, it's way better for Apple to take the hit of a 25% tariff on iPhones sold in the US market than to move iPhone assembly lines back to US.https://t.co/ycTwPmQyEp pic.twitter.com/VPRRpj0caU

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 23, 2025