VIDEO ¬ Rubalcava ofreció “dulce de 3 mil pesos” en “operación fallida”: Morenistas

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– “Yo era coordinador operativo territorial y me pusieron el nombre de 'Águila'. A mí me dijeron: ‘Les vamos a dar un dulce, les vamos a dar 3 mil pesos, van a ser 3 mil pesos de dulce para los jaguares'. Y a los aztecas les iban a dar 2 mil pesos, su dulce”.

Así lo recuerda Jerónimo García Barrera al describir la Operación Dragón con la cual el expriista Adrián Rubalcava prometió conseguir al menos 209 mil votos a Morena en la Alcaldía Benito Juárez. SinEmbargo dio a conocer la semana pasada que miembros del Comité de Evaluación de esa demarcación denunciaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el que se hayan destinado 21 millones de pesos para la estructura piramidal que fracasó en su objetivo, pues ahí Morena perdió la elección en 2024.

García Barrera se desempeñó como coordinador operativo territorial desde los tres meses previos a la elección, cuando buscó sumar más votos para los candidatos de Morena. En entrevista, explicó que como coordinador ya recibía un ingreso del partido, por lo que a él ni a quienes tenían ese cargo les prometieron “dulces”, como se referían a los pagos en efectivo.

El esquema presentado por Rubalcava, aliado de Morena desde diciembre de 2023, consistía en que los coordinadores operativos territoriales, a quienes se referían como "Águilas", convencerían de votar a otros simpatizantes a los que llamaron “Jaguar”, quienes a su vez harían lo mismo con a otros a quienes nombraron “Azteca”. Cada “Azteca” buscaría simpatizantes denominados "Fuego". La promesa era pagar 3 mil pesos a los "Jaguar". A los "Azteca" les pagarían mil pesos y a los "Fuego" se les prometió empleos si Morena ganaba la elección.

Nora Benavides Sosa, una de las militantes que denunció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) este esquema, recordó que el 14 de marzo del 2024 fue convocada por Adriana Correa, quien se desempeñaba como enlace distrital en Benito Juárez, a una reunión realizada en la calle Antonio Maura #143, en la colonia Moderna, donde, aunque no se habló de pagos económicos, Carlos Zarza, coordinador de enlaces distritales en la alcaldía, les planteó la ruta que seguirían para sumar votos.

A ese encuentro asistieron Tomás Pliego, delegado de Morena en funciones de presidente y hoy Secretario de Atención Ciudadana en la Ciudad de México; también Leticia Varela, candidata de la coalición Morena-Verde-PT a Alcaldesa de Benito Juárez; Camila Martínez, excandidata a Diputada local y actual Secretaria de Comunicación de Morena a nivel federal; el expriista René Vivanco, quien era candidato a Diputado federal con el Partido Verde; y Pablo Hernández, candidato a Diputado local.

Nora mostró su rechazo y decidió no continuar con la búsqueda de simpatizantes. A Luis Gerardo Corona Gayol, otro coordinador operativo territorial de Morena, le ocurrió algo similar. Después de la reunión en Antonio Maura fue convocado junto a otros morenistas en un salón ubicado en la calle Libertad 80, en la Colonia Niños Héroes, donde, después de quitarles a todos los celulares, el expriista Adrian Rubalcava planteó por primera vez los nombres en clave que usarían para conseguir votos.

Al igual que en el primer encuentro narrado por Nora, Luis recuerda que las y los candidatos de Morena escucharon la explicación de Carlos Zarza. Después fue el turno de Rubalcava.

El señor Rubalcava le dijo a Leticia Varela, que estaba al lado mío: ‘Lety Varela dirá qué carro va a dar’. Lety no contestó nada”.

Luis Corona dejó el salón en Libertad 80 molesto porque, en la práctica, tendrían que comprar votos. En ese encuentro también le explicaron que los coordinadores territoriales serían nombrados “Águila” y tendrían a su cargo a otras personas llamadas “jaguares”, el nombre de Operación Dragón se popularizó entre las y los militantes conforme la estrategia se implementó.

“Los operativos que hacía Adrián Rubalcava, en sus vestimentas decía ‘Operación Dragón’, en unas camisas blancas con letras de manera vertical, por eso lo dimos [ese nombre]. A nosotros lo que nos llamó la atención eran los nombres, aztecas, fuego... pero no preconcebíamos el nombre como Operación Dragón, sino como una red de apoyo. Ellos decían que era una red de apoyo para ganar la alcaldía”, recordó Luis.

Después de la presentación de la estrategia, el salón en Libertad 80 fue identificado como el lugar para la entrega de "dulces", así lo describió Jerónimo García, quien trabajó en el esquema hasta el día de la elección. El dinero era entregado en efectivo en el domicilio de la calle Libertad, en sobres cerrados. Pero después de la elección supo de personas inconformes porque no les pagaron lo que les prometieron.

“El dulce se los entregaban al entregar una copia de su INE ampliada, y en la en la copia tenían que poner su nombre, su firma y su teléfono. A cambio de eso les daban en efectivo una parte de su dulce, porque se los dieron por partes”.

El dinero era entregado en efectivo, en sobres cerrados; él también confirma que morenistas estuvieron al tanto del esquema para pagar por votos.

"Libertad se convirtió en un desorden. En una segunda reunión, después de la que asistió Luis, muchos estaban formados porque les dijeron que les iban a dar dinero. En esa reunión estaba Adrián Rubalcava, les habló a los ’jaguares’ de toda esta estructura y lo que tenían que hacer, cómo tenían que conseguir a sus aztecas, y luego los ‘aztecas’ cómo tenían que conseguir a los ‘fuego’. Estaban Camila Martínez, Pablo Hernández. Rubalcava dijo: "Vengo en representación de Lety, porque Lety no podía, porque tenía un asunto personal".

Pese a la promesa a los simpatizantes de recibir dinero, después de la elección personas inconformes contactaron a Jerónimo porque no les pagaron lo que les prometieron. Los recursos eran entregados si los simpatizantes entregaban una copia de su INE ampliada con su nombre, su firma y su teléfono. “Y a cambio de eso les daban en efectivo una parte de su 'dulce', porque se los dieron por partes”, agregó el morenistas

La suma de simpatizantes siguió al menos hasta el 16 de mayo de 2024. Guillermo Aguirre, militante de Morena en Benito Juárez dijo en entrevista que ese día fue invitado a un encuentro en la Avenida Colonia del Valle número 420. donde una persona les habló sobre el esquema piramidal para conseguir votos. No reconoció a otros morenistas, por lo que se fue, pero su testimonio da cuenta de la intención de continuar la estrategia hasta el día de la elección.

Las y los militantes que denunciaron esta estrategia de compra de votos piramidal narraron que cuando Morena perdió la elección en Benito Juárez, desde la dirigencia del partido Tomás Pliego les sugirió organizarse, por ello se agruparon en la Comisión de Evaluación del Proceso Electoral y recopilaron testimonios que revelan la Operación Dragón.

“Tomás Pliego se enteró de que estamos ya por sacar un documento y nos manda llamar, él nos cita en sus oficinas en Liverpool para hablar acerca del trabajo que estábamos haciendo en la Comisión de Evaluación. Nos sentamos en una mesa donde él nos dice que estaba preocupado por el documento que estábamos por sacar porque podía afectar a nuestra actual Jefa de Gobierno, entonces, que era mejor que no lo sacáramos. Además, nos dijo que si lo sacábamos la CNHJ nos podía expulsar del partido, eso no los dijo Tomás Pliego a varios compañeros, a mí, a Nora Benavides. Entonces, nos llamó para frenar esto, entonces, nosotros decidimos no frenarlo, de todos modos terminamos la evaluación, la presentamos en una asamblea”, expuso Carlos Murillo, otro militante de Morena.