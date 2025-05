La familia García Luna hizo miles de millones con Calderón y Peña, según indagatoria

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra promovieron 30 contratos por más de 727 millones de dólares que fueron lavados en paraísos fiscales como Barbados, se desprende de las indagatorias realizadas por el Gobierno de México.

Estos contratos fueron suscritos, entre otros, por figuras relacionadas con escándalos previos como "Rápido y Furioso" o la muerte de Paulette: los miembros de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas Rosas y Luis Cárdenas Palomino; los directores del extinto CISEN, Eugenio Ímaz Gispert y Alberto Bazbaz Sacal; y un miembro de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX en tiempos del Procurador Edmundo García Osornio, Enrique Salinas Romero, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Los contratos se pagaban a través de giros interbancarios internacionales. Muchos de esos envíos al extranjero –los contratos estaban denominados en su mayor parte en dólares– llegaban a un paraíso fiscal financiero que se llama Barbados y otros pocos fueron a Israel. Regresaba a veces, no siempre, el dinero a México. ¿Para qué lo habían llevado y luego regresado? Pues para pagar el coyotaje, la mordida, etc, que tenía que pagarse. El dinero no solo era para los directamente implicados, sino para los que hacían posible, para los que daban las órdenes para hacer los contratos”, explicó el titular de la UIF Pablo Gómez en entrevista con Los Periodistas.