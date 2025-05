Trump usa al servicio de migración como su Gestapo, para aterrorizar: Mike Vigil

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Un pago de mil dólares a migrantes irregulares que se entreguen por cuenta propia y deportaciones irregulares son sólo algunas de las medidas que, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), al más puro estilo de la “Gestapo", Donald Trump, está utilizando para perseguir migrantes en ese país.

“Quiere mandar a muchos de ellos [migrantes], ya lo ha hecho, a Cecot, a la prisión en El Salvador y quiere abrir otra vez Alcatraz para mandar a migrantes ahí, los quiere mandar a Guantánamo, Cuba”, un ejemplo de este tipo de acciones, dijo, es el traslado de Kilmar García Ábrego, un migrante salvadoreño enviado, presuntamente, por error a la megaprisión que se encuentra en El Salvador.

La Geheime Staatspolizei, comúnmente conocida como Gestapo, fue la Policía Secreta del Estado que durante el régimen nazi, la cual tenía el propósito de combatir lo que pudiera ser una amenaza para el Estado. Actualmente se califica Gestapo a las instituciones o líderes políticos que reprimen a sus opositores, intentan controlar la libertad de expresión y amenazan los derechos humanos.

El salvadoreño residía con su familia en el estado de Maryland, en donde trabajaba en la industria metalúrgica. Sin embargo, y pese a que desde 2019, estaba sujeto a la "suspensión de remoción", una garantía a su favor que impedía que el Gobierno de Estados Unidos regresara a García Ábrego a su país, el pasado mes de marzo, el hombre fue detenido y deportado El Salvador, en donde fue encarcelado en el Cecot.

Bajo el argumento de que García Ábrego pertenecía a la banda conocida como Mara Salvatrucha (MS-13), el Gobierno que encabeza Trump expulsó a Ábrego de la Unión Americana junto a un vasto grupo de migrantes irregulares, más de 250, quienes presuntamente también serían integrantes de este tipo de bandas criminales, incluido el Tren de Aragua, sin que las autoridades estadounidenses aportaran pruebas de estas acusaciones.

Pero el caso de García Ábrego no es un caso aislado, también está el de Jeanette Vizguerra-Ramírez, una activista mexicana que por años luchó en defensa de los derechos de los migrantes que viven en Estados Unidos, quien fue detenida el pasado lunes 17 de marzo por el ICE en Aurora, Colorado. El arresto de Jeanette, madre de cuatro hijos y abuela, ocurrió afuera de su trabajo por agentes de ICE, sin una orden de deportación firmada por un juez.

Vizguerra cobró notoriedad en 2017 cuando se refugió en iglesias, durante la primera administración de Donald Trump, cuando los lugares de culto estaban vedados para los arrestos de los agentes de inmigración. La activista, quien desde 2009 lucha contra su deportación, luego de ser detenida por un incidente menor de tráfico en Denver, ha sido un símbolo para los migrantes y desde entonces ha abogado por personas en su misma situación.

Para garantizar la protección de los migrantes, Jeanette creó una red de sanitarios dentro de varias iglesias. La detención de Jeanette provocó pequeñas manifestaciones afuera del centro de detención privado ubicado en Aurora, donde se encontraba recluida. Inclusive Mike Johnston, Alcalde de Denver, calificó el hecho como un “claro abuso de poder” y comparó el arresto de Vizguerra con las persecuciones políticas soviéticas “con el pretexto de la aplicación de la ley migratoria”.

Otro de los casos mas conocidos es el de Mahmoud Khalil, un joven activista palestino que ha manifestado su apoyo a los palestinos de Gaza, fue detenido y trasladado a un centro de detención de Luisiana el pasado 8 de marzo, cuando agentes de inmigración estadounidenses le informaron que sería deportado por participar en las protestas contra la guerra en Gaza, que se llevaron a cabo en la Universidad de Columbia, en donde estudia un posgrado.

Pese a contar con una residencia legal y no haber sido acusado de delito alguno por las autoridades estadounidenses, Khalil fue detenido. Se cree que el arresto del joven, quien nació en Siria, está vinculado a la promesa del Presidente Donald Trump de reprimir a los manifestantes estudiantiles a los que acusa de "actividad antiamericana". Trump ha alegado repetidamente que activistas propalestinos apoyan a Hamás.

“Donald Trump tiene a la DEA, al FBI, Alcohol y Armas de Fuego, principalmente deteniendo a migrantes, migrantes que no tienen antecedentes criminales, que son gente decente, que están luchando y contribuyendo mucho, mucho, a este país, están construyendo edificios, levantando cosechas por California, por todo el suroeste y pagan, aproximadamente, cuatro billones de dólares anualmente y no reciben ningún beneficio”, comentó Vigil al respecto.

A estos casos, se suma una medida anunciada por el Gobierno de Estados Unidos, la cual consiste en pagarle mil dólares a todos aquellos migrantes irregulares que se entreguen por su propia cuenta. La Administración Trump anunció que dará un incentivo de mil dólares a los migrantes que se deporten por voluntad propia a través de la aplicación CBP Home, que bajo el Gobierno de Trump se usaba para pedir asilo.

NEW: ICE Denver releases photo of arrest of Jeanette Vizguerra, the convicted criminal illegal alien Mexican activist who has a deportation order. Vizguerra hid in a church for years to avoid removal, and previously posted an image of Trump being scalped on her public Facebook… pic.twitter.com/pqGjhrl7ZJ

— Bill Melugin (@BillMelugin_) March 19, 2025