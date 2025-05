El ciclista mexicano Isaac del Toro mantiene su liderato en el Giro de Italia

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, continúa a paso firme en el Giro de Italia, luego de sumar un podio más en la competición, gracias a lo cual el deportista originario de Ensenada, Baja California, logró afianzar su liderato.

En la etapa 13 del torneo que se llevó a cabo este viernes, Del Toro se posicionó en el tercer lugar de la carrera, tras lo cual mantiene su primer lugar en la tabla general de la competencia, con un tiempo de 46:32:59.

Como parte de esta treceava etapa del torneo se corrieron 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza, región noreste de Italia. De esta forma, el ciclista mexicano de 21 años mantiene la llamada “Maglia Rosa“, el distintivo jersey deportivo que lo identifica como uno de los competidores que mantienen su liderato en la competencia.

Con el resultado de este viernes 22 de mayo, Isaac del Toro amplió su ventaja sobre el segundo lugar de la tabla general y compañero de equipo, el español Juan Ayuso, gracias a las bonificaciones.

Respecto al tercer lugar en la clasificación, el italiano Antonio Tiberi, Del Toro mantuvo un minuto y 18 segundos de diferencia. Y frente al esloveno Primoz Roglic, que figura en quinto lugar, Del Toro aventajó con 1 minuto y 35 segundos de diferencia. El ciclista mexicano había empezado el día con 33 segundos de margen y lo concluye con 38 segundos de diferencia.

El deportista de Ensenada, Baja California, emocionado por el desempeño que ha tenido, mostró autoconfianza cuando se cuestionó "¿por qué no ganar el Giro? Si yo no creo en mí mismo, ¿quién lo hará entonces?", dijo en una declaración a los medios.

