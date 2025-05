Sheinbaum: EU no sería lo que es sin mexicanos y es injusto que les cobre por remesas

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este sábado su rechazo al paquete fiscal impulsado por el Presidente Donald Trump, que incluye un gravamen del 3.5 por ciento a las remesas enviadas al extranjero, pues consideró injusto que se cobre una tarifa extra a los mexicanos que ya pagan sus impuestos en Estados Unidos y advirtió que de ser necesario habrá movilizaciones.

"Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias eso no debe ser así, entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá [...] le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México que atienden a los más necesitados", afirmó desde Villa Hidalgo, San Luís Potosí.