Ataque ruso en Ucrania deja al menos 12 muertos; países intercambian 606 prisioneros

MADRID, 25 (EUROPA PRESS).- Al menos 12 personas fallecieron y más de medio centenar resultaron heridas durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque a gran escala de las fuerzas armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, y otras 30 ciudades del país, según informaron las autoridades locales y estatales.

El Ministerio de Exteriores ucraniano constató el lanzamiento de unos 350 proyectiles contra la región de Kiev, capital incluida, y otras siete regiones del país, durante una nueva ola de ataques nocturnos tras la que ocurrió el sábado, una de las más intensas del conflicto. Concretamente, las fuerzas de Defensa Aérea del Ejército de Ucrania confirmaron el derribo de 45 misiles de crucero rusos y la neutralización de 266 de los 298 drones rusos lanzados contra el país.

En la misma publicación, Kalashnik concretó que dos personas "murieron mientras extinguían un incendio en el distrito de Obujiv" y otra persona falleció en la zona de Buchanan, sin que haya trascendido por el momento más información sobre las víctimas mortales.

Entre los heridos se encuentran un varón de 59, que fue alcanzado por la metralla en el distrito de Bila Tserkva, sufriendo diversas heridas en el rostro. "Se proporciona toda la asistencia médica necesaria en el lugar, sin necesidad de hospitalización", se lee en el comunicado.

En el mismo distrito de Bila Tserkva, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas los dos menores de edad. Dos mujeres resultaron heridas en el distrito de Fastiv y dos personas más han salido ilesas en el distrito de Buchanan. Exteriores ha confirmado al menos 16 heridos en la región.

Si bien no se han registrado víctimas mortales ni heridos en otros puntos de la capital, ello no quita que los ataques rusos hayan alcanzado otras zonas como Brovarski y Obujivski. Las autoridades estiman por ahora al menos 29 heridos identificados en la capital ucraniana, incluidos seis niños.

Por su parte, el servicio estatal de Emergencias de Ucrania ha notificado la muerte de una persona de 77 años en la región de Mikolaiv, donde además se han contabilizado al menos cinco heridos, incluida una adolescente. Entre los heridos, hay dos mujeres en estado grave.

En la región de Jmelnitski han muerto cuatro personas y otras cinco han resultado heridas. Seis domicilios particulares fueron destruidas y más de 20 casas, una institución educativa y automóviles han resultado dañados. Otro fallecido ha sido identificado en Mikolaiv, donde otras cinco han resultado herdas.

Poco después, el servicio de Emergencias de Ucrania ha informado de la muerte de tres menores de edad en Yitomir (8, 12 y 17 años) donde otra decena han acabado hospitalizadas.

Como consecuencia de los lanzamientos sobre este territorio, hasta 210 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares y varios edificios residenciales han quedado destruidos.

En paralelo, el jefe de la Administración Estatal Regional de Khmelnitski, Sergei Tiurin, ha informado --también a través de Telegram-- de que la región ha sido "objeto de bombardeos hostiles rusos, que han provocado la destrucción de infraestructura civil y han causado muertos y heridos".

En concreto, informes preliminares recogidos por las autoridades locales señalan el fallecimiento de cuatro personas y la hospitalización de otras cinco, una de ellas en estado grave, que presentan heridas de metralla.

En lo que a daños materiales respecta, "seis edificios residenciales privados han sido destruidos y más de 20 casas han resultado dañadas", según Tiurin.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado el lanzamiento de casi 300 drones de ataque rusos durante la noche, la mayoría de ellos drones 'shaded' de diseño iraní, contra más de una treintena de localidades ucranianas.

We must bring all our people back from Russian captivity.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/EpqdrjIheb

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2025