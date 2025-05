La batalla de Trump contra Harvard crece. Extranjeros son antisemitas, sostiene.

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este domingo su decisión, ahora mismo disputada en los tribunales, de prohibir la matriculación de alumnos extranjeros en la Universidad de Harvard, porque entendía que el Gobierno norteamericano tenía derecho a investigar a estos alumnos y creía que sus países de origen no aportaban a su educación.

"Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31 por ciento de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno de los cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada de la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo", escribió Trump en su plataforma Truth Social.