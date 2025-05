Los pequeños detalles

https://www.youtube.com/watch?v=nSzirbRxd7o

Uno

“Lo que no quieren ver los más reacios a la crítica dentro de Morena es que cada corrupto que se traen del PRIAN contaminará a mil morenistas más”, me dijo mi amigo de tiempo atrás.

Él se volvió distante del movimiento. Me explicó que fue porque no quiso aceptar el acoso. Le pareció anormal. Me lo dijo más o menos así: “No es normal que si me opongo y critico la llegada de corruptos a la izquierda me llamen ‘puro’ y me acosen. Sólo falta que vayan a mi casa y me tiren piedras. No es normal”.

Alguna vez le dije que también tenía que medir sus palabras porque cuando se trata de acoso, una vez que estás en la mira de uno o de varios acosadores torcerán cualquier palabra que se preste para acusarte de lo que se les pegue la gana. Todos lo hemos padecido, le dije. Y algunos diez veces más.

Me dijo que era cierto. Pero no cuidó sus palabras.

Y de alguna manera lo comprendo, caray: ya es un hombre mayor. Y le dolía mucho que lo increparan. Le parecía injusto. Mejor se alejó, se fue marginando. Y yo lo lamenté porque traía lecturas interesantes de lo que pasa dentro de Morena. Al menos eran lecturas no allanadas. Rebeldes, radicales. Y suelo tener debilidad por éstos dos últimos términos.

Hablé muy rápido con él por otras cosas. Me dijo, de la nada: “Una lástima que Adán Augusto sea la moral de Morena y Monreal sea la ética. Nos dice hacia dónde se encamina esto. La Presidenta Sheinbaum debe asumir pronto el control del movimiento o se le descuadrará para la sucesión”.

Alguien a quien la Presidenta aprecia me había dicho, unos días antes, que Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández sentían que estaban más allá de Claudia Sheinbaum. Luego me lo repitió este amigo y de hecho lo había escuchado varias veces más. La lectura de mi amigo me pareció muy densa: “…[el movimiento] se le descuadrará para la sucesión”, dijo.

–¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo asumir el control del movimiento? –le dije.

La verdad es que quería, más bien, preguntarle si realmente la Presidenta había perdido el control. Se sabe que el poder de los presidentes es tremendo en México.

–Se empieza por decirlo –dijo él–. Ella debe decirlo. Debe hablar con más claridad, sin alusiones vagas y sin metáforas. Andrés Manuel usaba metáforas para la mañanera pero cuando tuvo que decirle a Monreal que era un traidor, se lo dijo. Y Monreal no pudo hacer otra cosa que agachar la cabeza e irse.

Lamenté que este viejo hubiera dirigido su mirada hacia otro lado. Que decidiera no dar la pelea. Que no enseñara a otros cómo darla antes de irse. Lamenté que Adán Augusto sea considerado “la moral” y Monreal “sea la ética” dentro de un movimiento que nació para ser distinto.

Dos

–Le marqué para preguntarle algo de Chihuahua. Se les está descomponiendo aquello.

–Esto y aquello –respondió. Viejo socarrón.

Me había advertido sobre el panorama de Chihuahua unos meses atrás. El PAN, me dijo, tiene la opción de crecerse en el Norte justamente por casos como el chihuahuense. En aquel momento me puso a Cruz Pérez Cuéllar como ejemplo de cómo Morena podrá comprarse una elección local sumando cuadros podridos, y tendrá un cierto control político regional a partir de ésos podridos, pero nunca tendrá realmente el control.

Y ahora me dijo:

–Usted no lo sabe, pero Cruz y la Gobernadora Maru Campos están a punto de apropiarse del Poder Judicial en Chihuahua. Ahora sí, formalmente. Ellos armaron la lista ganadora.

La explicación, que tampoco necesita tanta, es que el Alcalde morenista de Cuidad Juárez ya se abrazó nuevamente del panismo pero ahora además arrastra con él cuadros morenistas. Antes había sido dirigente estatal del PAN. De allí salió. Es una versión de, digamos, Germán Martínez Cázares.

Alguien me dijo que Cruz se va a imponer como candidato de Morena a Gobernador y que si no se la dan, Maru ya se la ofreció por el PAN. Mi amigo me lo confirmó y me dijo que, como gesto de buena voluntad, Cruz y Maru van juntos en la elección del Poder Judicial.

Cruz Pérez Cuéllar es otra de las deformaciones de Adán Augusto López Hernández. Cuando era Secretario de Gobernación fue a Chihuahua y dijo que a Cruz le habían robado la elección interna “sus mismos compañeros” morenistas. Eso causó un gran daño al interior de Morena en Chihuahua pero, además, le dio a Cruz una razón más para justificar su actitud de “soy el candidato, cueste lo que cueste”.

Mi amigo, cada vez más deseoso de decirme que siempre tuvo la razón, dijo:

–Esto lo provoca Adán Augusto. Todo junto.

–¿Cómo?

–Sí, Adán Augusto. Es un elefante en cristalería. Ahora Cruz no le importa a Adán Augusto y Adán Augusto quiere que la jovencita de los miles de espectaculares sea la candidata.

–Usted de refiere a Andrea Chávez; a que quiere que Andrea sea la candidata.

–Me refiero a que la gente de Claudia no podrá con Chihuahua. Me refiero a lo que ya le dije de tiempo atrás: sumar panistas y priistas es abrazar el humo porque hoy están y mañana quién sabe. Mañana le darán la espalda a la Presidenta y harán lo que quieran si no les dan lo que quieren.

Tres

Incluso los pequeños detalles terminan por conocerse.

En enero de 2023 encontraron propaganda con mensajes de odio contra Claudia Sheinbaum, en lonas y volantes. La Alcaldesa era Sandra Cuevas. Fue en la Dirección General de Desarrollo Social. Fue cuando ella llamó a “partirle la madre” a la ahora Presidenta. Me habían dicho que era un encargo de Ricardo Monreal. Nunca lo pude comprobar. En algún momento brotará.

Habían además otras acusaciones muy fuertes. Una de ellas, muy seria, de campañas de odio contra Sheinbaum, armadas en Facebook y pagadas por el Senador López Hernández o por algún testaferro.

Los pequeños detalles terminan por conocerse. Algún día, en algún momento, todo esto repercutirá.

Una fuente de mucha confianza me dijo recientemente que las actividades de Adán Augusto y de Monreal sí generan preocupación dentro y fuera de Palacio Nacional, y en efecto: por la sucesión presidencial. Preocupan igual, pero más el primero. El Senador, me dijeron, es un operador sin límites de sus propias ambiciones. Y tiene mucho, mucho dinero.

–El doctor, en cambio, es muy hábil. Es fino. Siempre parece dispuesto a ayudar –me dijo una fuente dentro de Morena. Se refiere a Monreal como “el doctor”.

–¿Y sí están peleados Adán y Monreal? –le pregunté,

–Sí. Siguen muy peleados.

El coordinador de los senadores morenistas, López Hernández, acusó desde la tribuna del Senado a Monreal de supuestas irregularidades con los recursos de ese cuerpo legislativo mientras fue coordinador de la bancada. Habló de contratos millonarios con empresas fantasma.

Mi amigo de tiempo atrás me dijo esto:

–Póngale siempre atención a Chiapas. Ese estado tan pobre ha servido de caja chica a políticos de todos los colores. Desde hace décadas. Al PRI, al Verde, a Morena. A todos.

–Santiago Nieto Castillo cuenta en su último libro cómo Manuel Velasco Coello intentó sobornarlo. Lo recuerdo.

–Recuerde además que en julio de 2015 detuvieron a colaboradoras de Monreal con efectivo.

–Sí lo recuerdo –le dije.

Y en efecto, lo recuerdo. La Procuraduría General de la República abrió una investigación contra Benelly Jocabeth Hernández Ruelas, María Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro porque les encontraron dentro de una maleta un millón de pesos en efectivo. Iban a abordar un vuelo de Tapachula a Toluca. Las detuvieron. Obvio, no se supo nunca nada de la investigación.

Apenas en octubre pasado, David Monreal Ávila le tomó protesta a Bennelly Hernández Ruedas como titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. Y ya ha sido Diputada federal, directora de Servicios Administrativos en el Senado y titular de la Dirección General de Desarrollo Social en la Alcaldía Cuauhtémoc. Siempre, por supuesto, al lado de los Monreal.

–Recuerde que la difunta hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández, era esposa del Gobernador chiapaneco Rutilio Escandón –dijo mi amigo de tiempo atrás.

–Sí lo recuerdo –le respondí.

Y en efecto, lo recuerdo muy bien. En algún momento de 2023 me dijeron que desde Chiapas se financiaba la campaña, en medios alternativos, de López Hernández.

Fue justo en ese momento que mi amigo de tiempo atrás me dijo: “Lo que no quieren ver los más reacios a la crítica dentro de Morena es que cada corrupto que se traen del PRIAN contaminará a mil morenistas más”.

No se lo dije, pero lo pensé: ¿mil morenistas más? ¿No serán diez mil?

Alejandro Páez Varela https://www.sinembargo.mx/author/alejandro/ Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx @paezvarela

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.