La agenda de bloqueos de la CNTE para hoy en la CdMx se concentra en las televisoras

Los maestros de la CNTE mantienen desde el pasado 15 de mayo una serie de plantones, manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Para este lunes tienen previsto realizar bloqueos en medios de comunicación y oficinas de Gobierno.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá otra jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, que contemplan bloqueos en Televisa, TV Azteca, 88.9 noticias, el Canal 6, XEW, así como en dependencias gubernamentales como las secretarías de Educación Pública (SEP), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con las movilizaciones planeadas por los maestros de la Coordinadora, de las 8:00 a las 15:00 horas la sección 22 de Oaxaca se manifestará en Televisa San Ángel, en la Secretaría de Hacienda, en las oficinas de TV Azteca en Periférico sur, en el Canal 6 localizado en el Centro de la capital, en XEW en la colonia Centro así como en 88.9 noticias en Lomás de Chapultepec.

La sección 7 de Chiapas protestará en Televisa Chapultepec, mientras que las secciones 9, 10, 11 y 15 acudirán a la SEP. Para las 16:00 horas se tiene previsto que todos los contingentes de la Coordinadora acudan a una concentración en el Ángel de la Independencia.

Luis Alberto López Pazos, vocero de la sección 22 de la CNTE, dijo en entrevista con W Radio que llevarán su protesta frente a medios de comunicación porque “hay personajes que se encargan de denostar nuestro movimiento”. También indicó que “la Coordinadora está inconforme al no tener una pensión digna” y sostuvo que “las cuentas individuales afectan gravemente la pensión del trabajador”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las recientes acciones y declaraciones por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional, quienes, dijo, ya plantean lo mismo que la derecha, al hacer llamados a boicotear la elección del Poder Judicial.

"Qué curioso, plantean ir al INE. Yo me pregunto: ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del Issste 2007 con el INE? Ahora ya plantean lo mismo que la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo, ahí se los dejo para su análisis”, criticó la Presidenta.

Los maestros de la CNTE mantienen desde el pasado 15 de mayo una serie de plantones, manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México para exigir, entre otras cuestiones, la eliminación total de la Ley ISSSTE de 2007 para una jubilación sin afores además de un aumento salarial del 100 por ciento.

El viernes, por ejemplo, los docentes bloquearon los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez (AICM). Durante la protesta, los manifestantes lograron ingresar a las instalaciones del aeropuerto, obstaculizando la circulación de cientos de pasajeros que buscaban acceder o salir de ambas terminales aéreas.

La Presidenta sostuvo este lunes que su Gobierno no ha cerrado el diálogo, aunque cuestionó que los maestros de la CNTE digan que no han sido escuchados cuando no ha sido así. Incluso lamentó que en sus protestas estén actuando violentamente, incluso atacando a periodistas.

“Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora el tema sea la Reforma al Poder Judicial, qué tiene que ver una cosa con la otra, o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes. Tenían diálogo con la Presidenta, pero ellos decidieron que aunque tenían diálogo con la Presidenta iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. No es asunto menor”, apuntó la Presidenta.

Explicó que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el Secretario de Educación Mario Delgado Carillo mantendrán las pláticas con los maestros de la Coordinadora. En ese sentido, Luis Alberto López Pazos, vocero de la sección 22 de la CNTE, dijo a W Radio que “se puede reanudar el diálogo con el Secretario de Educación o la Secretaria de Gobernación, el tema es que sea resolutivo”.

No obstante, la Presidenta Sheinbaum ha reiterado que no hay presupuesto federal suficiente para el regreso al antiguo sistema de jubilación y pensiones sin Afore. “Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas en los que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto permanentemente”, declaró el miércoles.

El miércoles los maestros de la CNTE llevaron su presión hasta afuera de Palacio Nacional cuando intentaron boicotear la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el acto agredieron a periodistas que se encontraban presentes.

“No tendrían por qué haber golpeado a reporteros [...] Estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, pero para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes, hay cosas que no están bien", dijo Sheinbaum el viernes desde Palacio Nacional.

Al final, la conferencia matutina sí se realizó aunque con intervenciones por videollamada de integrantes de la prensa o de funcionarios como el titular de la Agencia Regulatoria de Transporte, Andrés Lajous.

Durante el intento de boicot a la conferencia matutina, se registró una agresión contra uno de los comunicadores asistentes, a quien se le tiró su celular con el que grababa la protesta. Los profesores de la CNTE han dicho previamente que hay “infiltrados” en el movimiento. Además, han acudido a las embajadas para entregar documentos para que intervengan ante el Gobierno federal.