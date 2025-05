Sheinbaum reconoce que derogar la Ley del ISSSTE de 2007 afectaría finanzas públicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que derogar la Ley del ISSSTE de Felipe Calderón afectará a programas sociales y de obra pública.

Ciudad de México, 26 de mayo (SInEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que con la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, no es viable en este momento, decido a que representaría una carga para las finanzas públicas que el Gobierno de México no puede cubrir con recursos del erario.

En conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que dicha derogación, misma que forma parte de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), implicaría “una carga fiscal que pondría en riesgo programas sociales y obra pública".

"En este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano, pondríamos en problemas a los recursos públicos, para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público", dijo a la prensa.

La mandataria nacional señaló que integrantes de la CNTE plantearon que el aumento a sus salarios sea cubierto por la deuda que algunos estados tienen con el ISSSTE. Al respecto, comentó que eso no es posible.

“Es cierto, los estados tienen deuda con el ISSSTE que no han pagado de hace muchos años, pero no es porque no quieras, sino que tienen problemas. Ellos también tienen maestros estatales, [y deben pagar sus salarios]", indicó Sheinbaum.

Asimismo, defendió la ruta adoptada por su Administración: la reducción de comisiones en 2020 y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en 2024, que garantiza el 100 por ciento del último salario para trabajadores que ganen hasta el promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, rango en el que se ubica 60 por ciento del magisterio. “Es un régimen solidario que generó el Gobierno del expresidente López Obrador para garantizar pensiones justas, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007”, resaltó.

A pesar de las acciones que ha realizado la CNTE, la Presidenta sostuvo que su Gobierno no ha cerrado el diálogo, aunque cuestionó que los maestros de la Coordinadora digan que no han sido escuchados cuando no ha sido así. Incluso lamentó que en sus protestas estén actuando violentamente.

“Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora el tema sea la Reforma al Poder Judicial, qué tiene que ver una cosa con la otra, o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes. Tenían diálogo con la Presidenta, pero ellos decidieron que iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. No es asunto menor”, apuntó.

Los maestros de la CNTE mantienen desde el pasado 15 de mayo una serie de plantones, manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México para exigir, entre otras cuestiones, la eliminación total de la Ley ISSSTE de 2007 para una jubilación sin afores además de un aumento salarial del 100 por ciento.