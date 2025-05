VIDEO: El Presidente de Francia recibe cachetada de su esposa; "bromeábamos", dice

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alegado que el vídeo difundido en las últimas horas en el que se le ve recibiendo una supuesta bofetada por parte de su esposa corresponde a una situación en la que ambos estaban "bromeando" y ha apelado a la "calma" para no sacar de contexto imágenes que se hacen virales en redes sociales.

El último vídeo corresponde a la llegada del mandatario y de la Primera Dama de Francia, Brigitte Macron, a Vietnam. Coincidiendo con la apertura de la puerta del avión, se aprecia un aparente golpe a la cara de Macron, que acto seguido saluda a las personas que esperaban a pie de pista.

BREAKING: Emmanuel Macron gets shoved on camera, and the media barely blinks. If this were Trump, it’d be a media frenzy. The double standard is real.

Is this due to his behind the scenes habit?

Please share, because legacy media won’t!

Thoughts? ⬇️ 🇺🇸 pic.twitter.com/ZB3mMnRb0P

— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) May 26, 2025