Trump se pelea con el hombre que dirige la más grande compañía de EU. Y Apple peligra

El Presidente Donald Trump ha fijado su mira en Apple y su CEO, Tim Cook, a quien ha presionado para que los productos de su empresa se fabriquen en Estados Unidos. Mientras tanto, la compañía más grande de EU enfrenta diversos problemas.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– En vísperas del reciente viaje de Donald Trump a Oriente Medio, cuenta The New York Times, la Casa Blanca animó a los directores ejecutivos y representantes de numerosas empresas estadounidenses a acompañarlo.

Pero Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se negó.

“La decisión pareció irritar a Trump. Mientras viajaba de Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos, Trump lanzó varias críticas contra Cook. Durante su discurso en Riad, hizo una pausa para elogiar a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, por viajar a Oriente Medio junto con la delegación de la Casa Blanca. Luego, criticó duramente a Cook”, cuenta Tripp Mickle, reportero del diario.

“Tim Cook no está aquí, pero tú sí”, le dijo Trump a Huang en un evento al que asistieron directores ejecutivos como Larry Fink, de la gestora de activos BlackRock; Sam Altman, de OpenAI; Jane Fraser, de Citigroup; y Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD.

Apple es la número uno entre las empresas más grandes de Estados Unidos, medida en capitalización de mercado. Le siguen Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) y Nvidia. Apple es la empresa más valiosa con un valor de marca de 516 mil 582 millones de dólares. En esta lista están Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase & Co., Visa y Facebook.

“Más tarde, en Catar, Trump declaró que ‘tuvo un pequeño problema con Tim Cook’. El Presidente elogió la inversión de Apple en Estados Unidos y luego confesó haberle dicho a Cook: ‘Pero ahora me entero de que están construyendo en toda la India. No quiero que construyan en la India’. El viernes por la mañana, Trump sorprendió a gran parte de su Administración y a los líderes de Apple con una publicación en redes sociales en la que amenazaba con aranceles del 25 por ciento a los iPhones fabricados en cualquier lugar excepto Estados Unidos. La publicación volvió a poner a Apple en la mira de la Administración poco más de un mes después de que Cook presionara y lograra una exención de un arancel del 145 por ciento sobre los iPhone ensamblados en China y vendidos en Estados Unidos”, detalla The New York Times.

Donald Trump Truth Social 05.23.25 05:59 AM EST I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhone’s that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India, or anyplace else. If that is not the case, a… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 23, 2025

La nueva amenaza arancelaria supone un revés para Cook, dice el diario estadounidense. “En ocho años, ha pasado de ser uno de los directores ejecutivos más queridos de Trump —a quien el Presidente, con humor y equivocación, llamó Tim Apple en 2019— a uno de los principales objetivos corporativos de la Casa Blanca. El colapso ha bastado para que expertos de Washington y Silicon Valley se pregunten: ¿Ha perdido la voz el principal asesor de Trump en el sector tecnológico?”

Los nuevos aranceles de Trump surgieron tras un informe de The Financial Times que indicaba que Foxconn, proveedor de Apple, invertiría mil 500 millones de dólares en una planta de iPhone en India. “El Presidente afirmó que los aranceles entrarían en vigor a finales de junio y afectarían a todos los smartphones fabricados en el extranjero, incluidos los de Samsung. A principios de semana [pasada], Cook visitó Washington para reunirse con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Durante una aparición en Fox News el viernes, Bessent afirmó que el Gobierno consideraba la producción de semiconductores y componentes electrónicos en el extranjero ‘una de nuestras mayores vulnerabilidades’ que Apple podría ayudar a abordar”.

El momento del nuevo plan arancelario de la Casa Blanca no podría ser peor para Cook, quien ha dirigido Apple durante casi 14 años, dice The New York Times.

El mes pasado, la compañía sufrió una dura derrota en un juicio de la App Store. El Juez reprendió a los ejecutivos de Apple, alegando que habían “mentido descaradamente bajo juramento” y que “Cook eligió mal”, y dictaminó que Apple debía cambiar su gestión de la App Store.

El Times revela: “Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, quien se distanció de Cook y dejó la compañía en 2019, se unió a OpenAI la semana pasada para desarrollar un posible competidor del iPhone. Su visor de realidad mixta Vision Pro, lanzado con bombos y platillos en enero de 2024, ha sido una decepción. Y en marzo, Apple pospuso el lanzamiento prometido de una nueva Siri, lo que generó nuevas dudas sobre su capacidad para competir en la carrera de la industria por adoptar la inteligencia artificial”.

Los golpes no paran

El periodista Rolfe Winkler, de The Wall Street Journal, lo plantea así: “Para Tim Cook, los golpes no paran. El viernes, Donald Trump atacó a Apple con nuevas exigencias para que la compañía fabrique iPhone en Estados Unidos, amenazando con aranceles del 25 por ciento si no cumple. ‘¡Levántate y brilla, Tim Cook!’, publicó en X Laura Loomer, la confidente de Trump, recordándole al CEO de Apple que está en el centro de la diana comercial del Presidente”.

Esta es sólo una de las amenazas que Cook ha enfrentado en lo que parece ser un año desastroso para Apple, agrega. Además de Trump, Cook se enfrenta a dos jueces estadounidenses, reguladores europeos e internacionales, legisladores estatales y federales, e incluso al creador del iPhone, por no hablar del elenco de rivales que superan a Apple en inteligencia artificial.

“Todos ellos representan una amenaza para los abultados márgenes de beneficio de Apple, que desde hace tiempo son la señal de identidad de la compañía y la razón por la que los inversores impulsaron su valoración por encima de los tres billones de dólares antes que cualquier otra empresa. Los accionistas siguen siendo el grupo más importante de Cook. La caída del 25 por ciento de las acciones desde su máximo refleja su preocupación sobre si él, o cualquier otra persona, podrá navegar las turbulentas aguas del 2025”, dice The Wall Street Journal.

Lo que se puede decir de Apple es que la empresa es paciente, y eso a menudo ha dado sus frutos en el pasado, agrega.

La semana pasada, Jony Ive, arquitecto clave del iPhone, se unió a OpenAI para desarrollar un dispositivo de nueva generación que desvincule a los consumidores de las pantallas. Tras anunciar un acuerdo para vender su startup io a OpenAI por seis mil 500 millones de dólares, The Wall Street Journal informó que un objetivo clave es ofrecer un dispositivo con IA que cambie el paradigma informático actual, en el que los humanos se pasan el día mirando rectángulos negros. Posteriormente, OpenAI comunicó a sus empleados su objetivo de fabricar 100 millones de dispositivos “complementarios” con IA.

“Es difícil calcular el potencial de un dispositivo informático completamente nuevo de una empresa que nunca ha fabricado uno. Sin embargo, el hecho de que provenga del hombre que lideró el diseño del iPhone y otros productos exitosos de Apple significa que no se puede descartar. Apple ve venir la amenaza: ‘Puede que no necesites un iPhone dentro de 10 años, por muy descabellado que parezca’, declaró un ejecutivo de Apple, Eddy Cue, en un juicio este mes. No se espera que Apple muestre ningún avance en IA en su conferencia anual para desarrolladores dentro de un par de semanas. Y Cook dijo en la reciente presentación de resultados de Apple que aún no ha llegado un asistente Siri más personalizado porque lo que la compañía tiene en la tienda aún no cumple con el ‘estándar de alta calidad’ de Apple”, sostiene el diario.

Pero la empresa podría no necesitar ser pionera en IA. No creó el primer reproductor de música, smartphone o tableta. Esperó y conquistó cada mercado con lo mejor. “La pregunta es si una estrategia que ha tenido éxito en dispositivos funcionará también en IA”.

Apple genera miles de millones de dólares en ingresos gracias a su negocio de servicios, con márgenes de beneficio bruto superiores al 70 por ciento, en comparación con menos del 40 por ciento en hardware.