El Presidente de EU endurece su postura contra Harvard y condiciona fondos federales

Por La Opinión

Los Ángeles, 26 May (LaOpinión).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que está valorando la posibilidad de retirar otros 3 mil millones de dólares en subvenciones para Harvard para desviarlos a centros de formación profesional e insistió en el que la prestigiosa Universidad aún no ha enviado las listas de alumnos extranjeros que reclama su Gobierno.

“¡Estoy considerando retirar 3 mil millones de dólares en subvenciones de una Harvard muy antisemita y dárselos a escuelas de formación profesional de todo el país. ¡Qué gran y tan necesaria inversión sería para Estados Unidos!”, escribió hoy Trump en su red social Truth Social.

En los últimos meses la Administración Trump ha recortado en casi 2 mil millones de dólares el volumen de subvenciones federales para Harvard, ha amenazado con retirarle las exenciones fiscales y el pasado jueves anunció que dejará de extender visados a alumnos foráneos de Harvard y que aquellos que ya están matriculados en esta universidad deberán cambiar de centro o exponerse a ser expulsados del país.

BREAKING: If Harvard does not fully comply with all reporting requirements to DHS, including providing detailed records of foreign students’ misconduct on campus, Harvard will no longer be able to enroll foreign students. pic.twitter.com/azcn1Q9NhH

— Ben B@dejo (@BenTelAviv) April 17, 2025