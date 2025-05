García Harfuch no ve liga entre el asesinato de Ximena y José, y su atentado en 2020

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que colaboran con la FGJ-CdMx en la investigación del doble asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, pero evitó adelantar detalles al tratarse de un asunto del fuero local.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó este lunes que el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, esté relacionado con otros atentados de alto impacto ocurridos en la Ciudad de México, como el que él mismo sufrió en 2020. El funcionario federal prefirió no especular sobre el caso ni adelantar información sobre las investigaciones, y afirmó que, hasta el momento, “no hay nada que vincule” el doble homicidio con otros hechos similares.

“No hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o al atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a éste, son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México, no importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario”, expresó Harfuch.

El Secretario de Seguridad estuvo hoy en la Cámara de Diputados, donde se abordaron diversos temas. Posteriormente, en conferencia de prensa, fue cuestionado sobre si el doble homicidio fue tratado por los grupos parlamentarios, ya que trascendió que sería uno de los asuntos discutidos con el funcionario. También se le preguntó sobre los avances en las investigaciones y las líneas de indagación que plantean la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como sobre si este caso guarda alguna similitud con el atentado que sufrió en 2020 o con el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Al respecto, García Harfuch evitó adelantar detalles, destacó que se trata de un asunto del fuero local, pidió evitar especulaciones y reiteró que, hasta el momento, no hay elementos que vinculen este crimen con otros atentados similares. Además, aseguró que la investigación será exhaustiva y no quedará impune.

El doble homicidio de los funcionarios Ximena Guzmán y José, cercanos al círculo de confianza de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha generado alerta y evoca otros episodios de alto impacto que han sacudido a la capital. Desde el atentado contra Omar García Harfuch hasta el asesinato del general Arturo Acosta Chaparro en abril de 2012 y la ejecución del conductor Paco Stanley, este crimen se suma a una serie de hechos violentos en la ciudad.

Durante su intervención, también reiteró el respaldo total del Gobierno federal y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; así como a la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, frente a este caso.

"Primero, sobre la primera pregunta del lamentable homicidio de nuestros compañeros de aquí, de la Ciudad de México. El respaldo a la jefa de Gobierno, la licenciada Clara Brugada, es absoluto. La investigación la lleva, como bien usted lo menciona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero, como lo dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene también todo el apoyo y respaldo de la Secretaría de Seguridad y de la propia Fiscalía General de la República", manifestó.

El Secretario García Harfuch enfatizó también que, aunque no puede adelantar detalles por tratarse de una investigación en curso, la colaboración con la Fiscalía capitalina sigue activa y el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias.

Sin móvil del crimen aún

Hasta ahora, lo único que se sabe del crimen es que fue un hecho altamente planeado, en el que participaron al menos cuatro personas. Según las autoridades, se trataba de sicarios profesionales: no dejaron huellas, usaron guantes y vehículos robados, y realizaron una vigilancia previa a Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx. Quien disparó contó con un equipo de respaldo de al menos tres personas más.

Toda esta información fue dada a conocer el pasado 21 de mayo, en una rueda de prensa realizada un día después del asesinato. Desde entonces, no se han reportado avances significativos en la investigación. En aquella ocasión, las autoridades capitalinas informaron que la agresión contra Ximena y José fue un ataque directo con un alto grado de planeación y ejecutado por personas con experiencia previa. El atentado requirió recursos humanos, materiales y logísticos, lo que refuerza la hipótesis de una operación coordinada.

Sin embargo, aún no hay una hipótesis clara sobre el móvil del ataque ni sobre los posibles autores intelectuales. Las autoridades han subrayado que no se descarta ninguna línea de investigación y que es fundamental considerar el contexto profesional y personal de las víctimas.

"Dada la dinámica de los hechos, se concluye que se trató de un ataque directo, con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables: humanos, logísticos y materiales. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil ni sobre los autores intelectuales. No se puede descartar ninguna línea de investigación, y será fundamental considerar la información contextual, tanto en el ámbito personal como profesional de las víctimas", dijo la Fiscal Bertha Alcalde.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que, además de la identificación de cuatro participantes, siguen diversas líneas de investigación:

“No descartaremos nada ni caeremos en especulaciones sin sustento. Todas nuestras hipótesis se apegarán a la evidencia que vayamos recabando”, afirmó en esa conferencia de prensa. “Quiero ser muy enfático: ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México, ni a su gente, ni a sus instituciones”, añadió.

Cuestionado sobre si el ataque podría estar relacionado con labores de seguridad vinculadas a golpes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el monitoreo de celulares ligados a grupos del crimen organizado, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, respondió que "hasta el momento, la investigación está enfocada en la identificación y movilización de los autores materiales y no ha arrojado información que nos permita concluir que esta sea la razón".

Las autoridades reiteraron que no se descarta ninguna línea de investigación y que será fundamental considerar el contexto profesional y personal de las víctimas.

Vázquez explicó que las autoridades trabajan de manera coordinada para esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes fueron los autores intelectuales, con el fin de llevarlos ante la justicia: “Desde que se tuvo conocimiento del ataque, la Policía de la CdMx activó un operativo. Quienes apoyamos por el sistema de vigilancia del C5, dimos seguimiento a los agresores, asegurando una motocicleta de color negro a pocos metros del lugar, donde también encontraron vestimentas”.

A su vez, la Fiscal Bertha Alcalde confirmó la forma en que fueron asesinados: por un sujeto que detonó un arma de fuego, provocando la muerte casi de manera instantánea.

“Por el seguimiento en cámaras se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para el ataque. El sujeto abandonó la escena en una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos, que cambiaron dos veces de vehículo para darse a la fuga”, explicó.

La funcionaria capitalina detalló que, en los primeros avances, se aseguró el lugar de los hechos, donde se encontraron cuatro orificios por proyectil de arma de fuego. En el sitio se hallaron ocho casquillos de bala calibre nueve milímetros. Se realizaron los peritajes balísticos y el resultado fue negativo; es decir, no se tiene registro de que el arma utilizada esté vinculada con otro homicidio o delito previo.

También informó que ambos vehículos utilizados por los agresores estaban alterados en su número de serie y tenían reportes de robo. Se han iniciado investigaciones para vincular su uso con los autores materiales. Además, destacó que los análisis en busca de huellas dactilares ya se realizaron y dieron negativo. “Eso quiere decir que hubo uso de guantes al volante”, añadió la Fiscal.

La GN protegerá la elección judicial: Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también informó que habrá un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional (GN) para garantizar el desarrollo de la elección al Poder Judicial el próximo 1 de junio. Frente a las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que actuarán con prevención y no caerán en provocaciones.

"Es un Gobierno que, como lo ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, previene. No vamos a caer en ninguna provocación ni en actos de represión. Por supuesto, garantizaremos el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que ha actuado con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos asegurando," declaró el funcionario.

Durante una breve rueda de prensa en la Cámara de Diputados, García Harfuch explicó que está en marcha un amplio despliegue de la Guardia Nacional para garantizar la jornada electoral, con especial atención en zonas de alto riesgo como Veracruz y Durango, donde actualmente hay tres mil 500 y dos mil 500 elementos respectivamente, con planes de reforzar esa presencia.

Agregó que el operativo se basa en la coordinación con las entidades federativas, uno de los ejes estratégicos del Gobierno de Sheinbaum. Asimismo, aseguró que el despliegue se mantendrá y fortalecerá para asegurar una jornada pacífica.

"¿Habrá seguridad para la ciudadanía que desea acudir a las urnas?" le cuestionaron. "Por supuesto que sí, definitivamente habrá seguridad," respondió.

Respecto a la percepción de que los grupos del crimen organizado siguen operando con normalidad, el Secretario García Harfuch defendió la estrategia de seguridad actual y destacó resultados relevantes contra todas las organizaciones delictivas mencionadas, incluyendo decomisos históricos de armas y drogas, así como la destrucción de laboratorios de metanfetamina.

"En estos siete meses tenemos un 25% menos homicidios que al inicio de la administración, la cifra más baja desde 2018," afirmó. Aseguró que la estrategia no es cambiante y es dirigida personalmente por la presidenta Sheinbaum.

Finalmente, sobre los once elementos de la Guardia Nacional detenidos recientemente en Guanajuato por presunto involucramiento en el huachicol, García Harfuch sostuvo que no se puede desacreditar a toda la corporación por ese caso. "No por 11 detenidos de la Guardia Nacional se van a contaminar los 133 mil elementos que trabajan a diario a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional," concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.