FOTOS ¬ Toman a los Yunes en The Library. Ser socio sale 570 mil pesos anuales mínimo

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz por el Partido Acción Nacional (PAN), y su hijo Miguel Yunes Márquez fueron vistos en el lujoso bar y club privado The Library, en Madrid, España.

De acuerdo con fotografías publicadas por Luis Cárdenas, los ahora senadores aliados de Morena –Miguel Ángel Yunes Márquez, como titular, y su padre Yunes Linares, como suplente– visitaron el club privado, que se precia de ser uno de los mejores sitios para disfrutar la cultura del vino.

Las fotos que circulan en redes sociales muestran a los Yunes departiendo en el sitio, que se distingue como una biblioteca con tres mil 500 referencias de los mejores vinos del mundo, apenas días antes de que en México se realice la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial, producto de una reforma que la izquierda conquistó con el voto del entonces panista Yunes Márquez.

Como consecuencia de esa votación, Yunes Márquez y su padre fueron expulsados del PAN, partido con el que no sólo conquistaron la Gubernatura de Veracruz, sino que también dominaron, por varios años, los municipios más importantes de la entidad, como Boca del Río.

Ahí están los Yunes, celebrando en el lujoso The Library de Madrid, felices después de traicionar al PAN, apoyar la reforma al Poder Judicial y sumarse al barco de Morena.

A días de la primera elección popular de juzgadores en la historia de México, los Yunes fueron fotografiados en el lujoso The Library, conversando amenamente.

Posteriormente a su expulsión del PAN, Miguel Ángel Yunes solicitó afiliarse a Morena. Sin embargo, el rechazo de la base morenista, particularmente en Veracruz, fue contundente, al señalar a los Yunes por presuntos actos de corrupción desde sus cargos públicos.

El pasado 1 de abril, Yunes Márquez retiró su solicitud de ingreso al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, quien por años fue blanco de ataques de su padre, Yunes Linares.

The Library Boutique Madrid, ubicado junto a la Puerta de Alcalá en una zona turística excepcional, "combina boutique, bar gastronómico y club privado", según su página web. "Un triple concepto que no sólo amplía la oferta existente, sino que invita a explorar una nueva manera de vivir la cultura del vino. Al cruzar las puertas de esta particular biblioteca, encontrarás unas tres mil 500 referencias de los mejores vinos del mundo."