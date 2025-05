Hamás asegura haber aceptado propuesta de Estados Unidos para un nuevo alto al fuego

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS).- El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este martes que ha aceptado la propuesta presentada por Estados Unidos para lograr un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza y afirmó que el grupo "está esperando la respuesta" de las autoridades de Israel.

Las palabras de Naim han llegado apenas un día después de que Witkoff desvelara que hay una propuesta estadounidense en firme para un alto el fuego y liberación de rehenes e instara a Hamás a aceptarla, tras el recrudecimiento de la ofensiva contra Gaza después de que Israel rompiera el acuerdo alcanzado en enero y reiniciara sus ataques contra el enclave costero.

In #Gaza, people continue to be treated like pinballs forced to flee in search of safety that doesn’t exist.

With nearly 20 months of war, people are exhausted, disoriented, grieving, and constantly in fear.

We are at a loss of words to do any justice to the suffering they are… pic.twitter.com/8gsJ3Kd1Y3

— UNRWA (@UNRWA) May 26, 2025