ENTREVISTA ¬ No hay consenso sobre boicot a la elección, reconoce líder magisterial

Francisco Bravo Herrera, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, rechazó que la organización actúe como la derecha. Asimismo, señaló que no existe un consenso al interior del movimiento sobre un boicot a la elección judicial de este 1 de junio.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es lo mismo que la derecha, dijo enfático Francisco Bravo Herrera, integrante de la Dirección Política Nacional de esa organización magisterial.

Ante la comparación de acciones que ha emprendido —como el llamado a boicotear las elecciones judiciales, por parte de algunos maestros y maestras disidentes—, tal como lo ha hecho la derecha, rechazaron cualquier vínculo con grupos conservadores y subrayó que no hay consenso para impedir las votaciones.

“No somos lo mismo que la derecha. Somos una organización independiente, no tenemos nexo con ningún partido político. Cada integrante puede tomar sus decisiones a título personal, pero como organización somos independientes. No recibimos línea ni dinero de ningún partido. Nos deslindamos de esos señalamientos”, dijo Francisco Bravo en entrevista con las periodistas Perla Velázquez y Daniela Barragán en el programa "Café y Noticias", de Sin Embargo Al Aire.

La principal demanda del magisterio disidente es la abrogación del sistema de pensiones y jubilaciones para el personal docente. “No pedimos un trato preferencial, sino una jubilación digna”, indicó.

El exsecretario general de la Sección 9 Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE en la Ciudad de México, sostuvo que no hay consenso sobre el boicot a la elección judicial del domingo 1 de junio. Adelantó que este martes, las 18:00 horas, tendrán una asamblea en la que discutirán este tema de manera amplia y profunda. “Tomaremos decisión a partir de escuchar a los maestros y a la sociedad”.

Explicó que al interior de la CNTE hay diferentes puntos de vista sobre las acciones a emprender para lograr sus demandas, como reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El boicot es una de esas visiones distintas, pero también lo fueron las manifestaciones y bloqueos que llevaron a cabo en la Ciudad de México, pese a que la mandataria ya había aceptado encontrarse con el magisterio.

Por mayoría, la CNTE decidió “seguir con movilizaciones, fue una decisión colectiva”. Sin embargo, esa resolución tuvo como un resultado adverso. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum les ha llamado a continuar el diálogo, dejó claro que ella ya no participará en las reuniones, pues como parte de sus acciones de protesta —cuando ya tenían pactada el encuentro—, agredieron a periodistas e intentaron impedir que se llevara a cabo la conferencia mañanera.

“Estamos haciendo evaluación de esas decisiones, porque tenemos que hacer autocrítica. Es algo que tenemos que analizar para tomar nuevas decisiones de manera más reflexionada”, reconoció el profesor.

También lamentó los “daños colaterales” a la ciudadanía debido a sus bloqueos. Sin embargo, apuntó que de otra manera las luchas sociales no se hacen visibles. Dijo que en otras ocasiones han realizado manifestaciones pacíficas, incluso culturales y lúdicas., pero cuando lo han hecho nadie les hace caso. “Si no sales a las calles, si no gritas, nadie te escucha. No hay mecanismos para visibilizar” las luchas sociales.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/