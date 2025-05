VIDEO ¬ Automovilista trata de embestir a grupo de la CNTE sobre calzada de Tlalpan

Un automovilista se vio envuelto en un altercado con un grupo de manifestantes de la CNTE que marchaban sobre calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, luego de que intentó pasar entre ellos con su vehículo. El hecho no dejó lesionados.

Ciudad De México (sin embargo).- Un automovilista arremetió su unidad contra un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protestaba en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Ciudad de México.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), quienes lograron entablar un diálogo con los manifestantes y el implicado en la agresión, que se encontraba retenido.

El percance, según informó la SSC-CdMx en un breve comunicado, resultó sin personas lesionadas. Al automovilista se le permitió retirarse y los protestantes pudieron continuar su marcha rumbo al Zócalo capitalino.

Las manifestaciones de la CNTE en la Ciudad de México se enmarcan en la jornada de protestas anunciadas en días recientes y que comenzaron el pasado 15 de mayo. Las maestras y maestros de la Coordinadora demandan al Gobierno federal la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada en el Gobierno de Felipe Calderón, que ha resultado lesiva para sus derechos laborales y jubilatorios. Asimismo, exigen un incremento del 100 por ciento a sus salarios.

Ante tales exigencias, la Presidenta Sheinbaum declaró que no hay presupuesto federal suficiente para el regreso al antiguo sistema de jubilación y pensiones sin Afore. “Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas en los que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto permanentemente”, declaró.

El Gobierno federal también enfatizó su compromiso con la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos al asegurar que las movilizaciones pacíficas serán respetadas; sin embargo, se hizo un llamado a los maestros a buscar acuerdos sin afectar a la ciudadanía.