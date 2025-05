Diego Valadés, pensionado de por vida por 8 meses en la SCJN, prevé jueces corruptos

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- La extinción de la pensión para los juzgadores supone un “riesgo muy alto” de que estos se “corrompan”, aseguró en entrevista para Aristegui Noticias, el abogado Diego Valadés Ríos, uno de los detractores más duros de la reforma al Poder Judicial y quien con sólo siete meses como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, goza de una pensión vitalicia hace tres décadas.

“Lo que se nos viene encima no sólo es inpreparación profesional, también podemos prever un nivel de corrupción que no hemos visto en dos siglos de historia de México”, afirmó el también exprocurador General de la República, al asegurar que prestaciones como, por ejemplo, una jubilación elevada, podrían garantizar que los juzgadores no caigan en actos de corrupción, y con ello asegurar al mismo tiempo que el sistema Judicial mexicano esté conformado por personas “profesionales y honorables”