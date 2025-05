VIDEOS ¬ Volcán Kilauea hace erupción en Hawai: lava alcanza los 300 metros de altura

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS).- El volcán Kilauea de Hawái, considerado uno de los más activos del mundo, ha entrado de nuevo en erupción a través de uno de sus cráteres, en un fenómeno que, aunque breve, ha dejado imágenes de fuentes de lava que han llegado hasta los 300 metros de altura.

❗️🌋🇺🇲 - Kilauea Volcano in Hawaii Unleashes a 1,000-Foot Lava Fountain

This marks the 23rd event in the ongoing eruption of Kilauea, which began on December 23. The previous episode lasted 10 hours.

All activity remains confined to Hawaii Volcanoes National Park, closed to… pic.twitter.com/PRoGUvqAMs

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 26, 2025