Los socios de García Luna serán testigos y pagarán a México 600 millones de dólares

De acuerdo con reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera habría llegado a un acuerdo con los Weinberg, socios de Genaro García Luna, para pagar 600 millones de dólares al Gobierno de México a cambio de que se desestimen cargos que hay en su contra.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- Los Weinberg, socios de negocios del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo reparatorio con el Gobierno mexicano, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó desestimar los cargos presentados en septiembre pasado en contra de la familia de empresarios, esto de acuerdo con los medios Milenio y El Universal.

Según la moción presentada el pasado 23 de mayo, tanto por la autoridad mexicana como por Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto De Weinberg y sus empresas Nunvav, Inc., S.A., Nunvav Technologies, Inc., S.A., and Gull Holding Enterprises, S.A, se solicitó a la Jueza Lisa Walsh que los cargos fueran retirados sin ningún perjuicio.

“Las partes solicitan en conjunto a la Corte que ordene la desestimación de esta acción con perjuicio y manteniendo la jurisdicción para hacer válido el Acuerdo Confidencial Reparatorio al que se llegó con las partes, incluyendo un juicio final”, se lee en el documento al que tuvo acceso Milenio.

Habría sido el pasado 19 de febrero cuando los Weinberg y sus empresas llegaron al acuerdo reparatorio con México, aunque todavía falta que se haga pública la determinación de la Jueza con respecto del acuerdo, que probablemente implique la paga de 600 millones de dólares por parte de los acusados, así como la determinación de que los cargos hayan sido desestimados en contra de las personas señaladas.

La demanda de la UIF

En septiembre de 2021, la UIF presentó una demanda en contra de García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y varios de sus socios y sus empresas por haber participado en esquemas fraudulentos para obtener contratos del gobierno mexicano mientras fue Secretario de Seguridad Pública e incluso después de dejar el cargo.

El Gobierno mexicano solicitaba, en 2021, al menos 250 millones de dólares en reparación de daños. García Luna y su esposa fueron sentenciados a pagar, en conjunto, casi dos mil 500 millones de dólares por este esquema, luego de que ambos decidieran no responder a la demanda en su contra.