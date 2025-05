ENTREVISTA, 2 ¬ Sandra Cuevas intenta atajar las dudas sobre la opulencia que muestra

En esta segunda parte de la entrevista concedida a "Los Periodistas", Sandra Cuevas dio detalles sobre sus negocios, patrimonios y el estilo de vida que muestra en las redes sociales. Menciona que todo lo que tiene lo ha obtenido gracias al trabajo honesto y señala que no tiene ningún tipo de nexo con el crimen organizado como se le ha acusado.

Segunda de dos partes

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Sandra Cuevas se muestra en redes sociales como una mujer opulenta. En sus publicaciones es común verla portando vestidos de marcas exclusivas o lentes de sol de diseñador. La exalcaldesa no oculta su gusto por este tipo de artículos, pero señala que todo lo que tiene ha sido gracias a su trabajo como empresaria y niega que sus bienes hayan aumentado después de encabezar al Alcaldía Cuauhtémoc.

"Muchos creen que yo me hice en la Alcaldía. Por supuesto que cambié mucho, cambié mucho físicamente, mi forma de vestir, cambié mucho. Pues se supone que cuando uno va creciendo y va teniendo un mejor puesto, una mejor posición, pues también debe ir acorde a tu físico, a tu persona. Eso es lo que pienso", menciona Cuevas en esta segunda parte de la entrevista concedida a "Los Periodistas".

La exalcaldesa quien en días pasados había "desaparecido" repentinamente de redes sociales y que reaparecería para presentar e inaugurar su galería de arte, detalló cómo financió este proyecto, que señala, es el primero de otros nueves que tiene en puerta.

"Aquí en la galería, gracias a Dios, hay obras de pues de gran valor, por ejemplo, esta de Manel Puyol, que es español, pero vive en México desde hace 30 años, tiene un costo de 125 mil dólares. Esta obra la dejó el maestro. Si se vende, pues nosotros le damos a él lo que nos pide y nosotros nos quedamos con la utilidad. O sea, el 20 po ciento de las obras de esta galería, Sandra Cuevas Galería de Arte, son mías, pero el 80 por ciento son de todos los artistas que creyeron en este proyecto y que que me dicen, 'Sandra, te prestamos esta obra. Y cuando la vendas nos das nuestra parte y tú te quedas con una parte'."

Sandra Cuevas recordó que antes de entrar de lleno a la política, ya contaba con una largo historial en el mundo del arte. De esta manera, dijo, fue haciéndose de un patrimonio que le permite actuar de manera libre.

"Revisen mi declaración patrimonial previa a entrar a la Alcaldía Cuauhtémoc, previo a ser Alcaldesa, yo declaro más de 4 millones de pesos en obra, porque yo me dedicaba a vender arte. Me dedicaba a vender arte y ahí pongo, describo cuáles son mis obras, tenía de Rufino Tamayo, de Toledo, de una persona que me ayuda muchísimo, Fernando Andriachi, él me ayuda muchísimo y me presta mucha escultura. O sea, no es que tampoco hubiera yo llegado y no tenía nada, ya tenía un pequeño patrimonio, el cual he sabido invertir, ¿por qué? porque yo no gasto en carros, no gasto en una casa, todo lo invierto para que en determinado momento, entonces yo sí ya viva libre en mi casa con el carro que yo quiera, pero sin deberle nada a nadie. Y trabajando."

Ante los contantes señalamientos en su contra por lavado de dinero o supuestos nexos con grupos del crimen organizado, Sandra Cuevas afirmó que son acusaciones sin fundamento, pues recalcó que ni ella, ni su familia cuentan con alguna propiedad.

"Simón Levi además habla sin fundamento, él dice que me investigan en Estados Unidos, cosa que es totalmente falsa. Yo he viajado a Estados Unidos, estuve apenas 10 días en el país vecino sin ningún problema. Menciona que yo tengo muchas propiedades, que tengo cuentas en el banco, tanto en el extranjero como en México, no tengo ni una sola cuenta de banco en ningún lado, en ninguna parte del mundo, ni en México. No tengo una sola cuenta. No tengo una sola propiedad y lo he dicho una y otra vez, investíguenme a mí y a mi familia porque a veces pues se prestan los bienes. Investíguenme a mí y a mi familia. No tengo una sola propiedad. Lo que yo tengo es acorde a lo que he ganado y a lo que he trabajado.

Respecto a los rumores del inicio de un procedimiento en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, la empresario afirmó que estos son falsos y señaló que se trata de una campaña orquestada por el Diputado Ricardo Monreal.

"No tengo ni una sola cosa, ni un solo procedimiento iniciado, ni en México ni en Estados Unidos. Eso fue un chisme. Este hombre trabaja para Ricardo Monreal. También, es uno de sus gatos, de sus empleados."

— Si sale usted de las de las redes sociales, ¿por qué?.

— Porque quise. Sí, por eso la reactivé y es que además yo debía este primer negocio ya me estaba tardando mucho. Entonces dije, ‘A ver, tengo que hacer una pausa, apurarme a que este negocio salga Sandra Cuevas, Galería de Arte.’ Porque para que se pudiera dar este negocio, yo debía visitar artistas, maestros, escultores. Debía hacer muchas visitas, debía trabajar en equipo con muchos artistas para que esto pudiera ser una realidad. Entonces dije, ‘Voy a hacer un alto.’ Jamás pensé que se fuera a crear un caos porque Sandra Cueva no está en las redes sociales, o sea, de verdad yo me voy y digo, 'Soy una una más.' De todo lo que se dice de mí, demuéstramelo, porque yo aquí estoy. Yo no me he ido, no estoy escondida, aquí estoy. Y vivo en Santa María La Ribera. O sea, no estoy en España o en cualquier otra parte del mundo. Estoy aquí dando la cara.

Los ataques a Claudia Sheinbaum

En sus días como Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se caracterizó por ser una de las principales opositoras de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Al pertenecer al bloque opositor, conformado por PRI, PAN y el extinto PRD, la empresaria emprendió una feroz campaña contra la morenista.

"Yo no me arrepiento de nada de lo que haya dicho o hecho. No me arrepiento. Lo tenía que hacer así en ese momento, pero hoy sí puedo reconocer que la Doctora Claudia Sheinbam Pardo a mí me dio dos lecciones, pero les voy a compartir solo la segunda y que no se lo he dicho a nadie".

Sandra Cuevas reveló que tras romper con la alianza y Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum la invitó a sumarse a su equipo de trabajo, pero decidió declinar la propuesta.

"Cuando la alianza me cierra todo y que ella sí se enteró que fue por Ricardo Monreal y que se da se dan muchos cuenta que MC solamente me estaba utilizando. Ella me manda a decir, tampoco le voy a decir con quién, que ella me daba un espacio. Que si de este lado no me no me valoraban, no valoraban quién era Sandra Cuevas, que ella sí. Después de todo lo que yo había dicho, después de la manera en que me comporté y que la ataqué".

Finalmente, la exalcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que su paso por la Alcaldía Cuauhtémoc le dejó en claro que en el mundo de la política no se puede confiar en nadie, pues se anteponen los intereses personales sobre el bienestar de la sociedad.

—¿Qué hubiera hecho distinto?

—¿Qué voy a hacer distinto? No confiar en nadie. No confiar en nadie. Esa es la clave para estar dentro de la política. No confíes en nadie. Porque la gente, la mayoría, dentro de política ve solamente por sus intereses y se acostumbran a ganar y se acostumbran al dinero mal hecho. Entonces, cuando te tienen que vender y cortar tu cabeza, sin dudarlo lo van a hacer. Entonces, no confiaría en nadie y le daría más poder a los liderazgos de las colonias. Eso es lo que se tiene que hacer porque los liderazgos no te traicionan.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/