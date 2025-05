Musk critica a Trump por paquete fiscal, y él responde: es eso, o subir 65% impuestos

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– Es una entrevista con olor a ruptura porque, con Donald Trump, estás con él o estás en contra. El influyente multimillonario y supuesto defensor del adelgazamiento del Gobierno, Elon Musk, avivó las críticas del Partido Republicano contra su multimillonaria agenda de impuestos y gastos. Dijo que la medida actual no logró reducir el déficit federal, haciéndose eco de las quejas de las facciones más radicales tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara la semana pasada, con el apoyo de casi todos los republicanos, y ahora se dirige al Senado, donde algunos defensores de la línea dura en materia fiscal, como los senadores Ron Johnson de Wisconsin y Rick Scott de Florida, han exigido recortes más profundos.

Justamente en ese paquete es que viene el gravamen de 3.5 por ciento a las remesas de los migrantes. Se espera que el Senado modifique el proyecto de ley y luego lo devuelva a la Cámara. El Presidente Trump quiere que la medida, que ha defendido como “un proyecto de ley único, grande y hermoso”, llegue a su despacho antes del 4 de julio.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario”, declaró Musk en extractos publicados el martes por la noche de una entrevista con CBS Sunday Morning. Añadió que el proyecto de ley socavaba los recortes de gastos implementados por su Departamento de Eficiencia Gubernamental.

