VIDEO ¬ Vendedor es agredido por ondear la bandera mexicana en su local de comida

La agresora pasa tres veces en su carro y lo insulta por supuestamente tener el lábaro patrio de México y no el de Estados Unidos.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 28 de mayo (LaOpinión).- Un vendedor ambulante de mariscos fue agredido con insultos racistas por una conductora el domingo 25 de mayo en la ciudad de Palmdale, California, a quien molestó que la bandera mexicana ondeara a un lado de su "lonchera", el camión donde despacha su comida.

”¡Maldito México! Es ilegal tener una bandera mexicana en lugar de una estadounidense. Hijos de puta. Estoy llamando al ICE [Servicio de Inmigración y Aduanas]”, gritó la agresora desde su camioneta, de acuerdo con el video captado por Óscar Humberto López, propietario de la lonchera @Toxxicos.gogogo.

Las agresiones verbales no fueron proferidas una sola vez, sino en tres ocasiones en las que, desde su vehículo en movimiento, la conductora, una mujer latina, lanzó improperios.

“Eran como las tres y media de la tarde cuando esta mujer se apareció en su carro para insultarnos. Nunca se bajó”, dijo Óscar Humberto, quien junto con su esposa atienden su lonchera de venta de mariscos estilo Tijuana.

“Llegó a amenazarnos con mandarnos al ICE [Servicio de Inmigración y Aduanas]”.

Óscar Humberto considera que la agresora es una mujer hispana, porque la última vez que los ofendió, lo hizo con palabras en un español sin acento.

Desde hace dos meses, se coloca con su lonchera sobre el bloque dos mil 700 al oeste de la Avenida O de Palmdale.

“Tuvimos un restaurante por un año y medio en Palmdale, pero cerramos cuando la economía empezó a ponerse mal, y nos pusimos a vender en la lonchera”, dijo.

Entre su esposa y él atienden el pequeño negocio de donde salen los ingresos para sostener a su familia compuesta por ellos y dos hijos menores de edad.

“Este incidente nos dejó preocupados porque no sabemos de qué sean capaces estas personas racistas. Muchas de ellas andan armadas. Estamos al pendiente de lo que pueda pasar”, dijo.

Agregó que no presentó ningún reporte a la policía, pero a raíz de que la noticia se viralizó en las redes sociales, han tenido más gente que de costumbre.

“El lunes de Memorial Day, se nos acabó la comida en dos horas. La comunidad nos ha mostrado su solidaridad viniendo a comer a la lonchera”, dijo.

La Toxxico’s Go Go Go Food Truck abre de martes a viernes de 16:00 a 19:00 horas; y sábado a domingo de las 12:00 a la 19:00 horas.

Óscar Humberto es nacido en Estados Unidos, pero es hijo de migrantes mexicanos.

“La bandera mexicana la pongo en la troca para que la gente vea que aquí vendemos comida mexicana no para ofender a nadie”, agregó.

Miedo entre vendedores

El clima antimigrante que se vive en el país ha hecho que los vendedores ambulantes salgan a las calles a trabajar con miedo.

Sergio Jiménez, organizador de vendedores ambulantes de la organización Community Power Collective dijo que el racismo del presidente Trump ha empoderado a otros a sacar su odio públicamente.

“Estamos ante un racismo abierto contra los vendedores de la calle sin saber que la venta ambulante es un negocio legalizado en California”, dijo.

Mencionó que los vendedores callejeros no escapan al clima de miedo y terror que viven los migrantes a partir de que Trump asumió su segundo mandato en enero.

“La política dictada por Trump para que el IRS [Servicio de Recaudación de Impuestos] comparta su información con migración está provocando que muchos vendedores ya no quieran sacar su ITIN [Número de Identificación Personal del Contribuyente]”.

Se supone que el IRS sólo va a compartir con el ICE, la información de migrantes con récord criminal, pero en los hechos estamos viendo que están deteniendo a muchos trabajadores sin antecedentes penales.

“Lo que está pasando es que muchos vendedores tienen miedo de sacar su ITIN, y sin este número no pueden obtener su licencia para vender, lo que los expone a multas y decomisos”, indicó.

Y si esto – dijo – está pasando en California y en Los Ángeles que son santuarios, qué podemos esperar de otros estados donde no hay protecciones para los migrantes.

Jiménez dijo que los vendedores ambulantes viven con temor no sólo a ser agredidos por los racistas sino a sacar su ITIN para vender legalmente y llevar el sustento a sus familias. Así que están contra la espada y la pared.

