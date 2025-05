Científica rusa que trabaja en Harvard y fue detenida por migración debe ser liberada

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Christina Reiss, una Jueza federal de Estados Unidos, declaró el pasado miércoles que concedería la libertad bajo fianza a Kseniia Petrova, científica rusa empleada por la Universidad de Harvard, que fue detenida más de 100 días por migración, derivado de que Petrova no declaró las muestras científicas que llevó al país, en lo que parece ser un nuevo frente de batalla de la Administración de Donald Trump y la universidad de élite.

La Jueza afirmó que la evidencia disponible sugería que las muestras que Petrova trajo al país eran "totalmente inocuas, no tóxicas, inertes y no representaban una amenaza para nadie". También afirmó que "la vida y el bienestar de la Sra. Petrova corren peligro si es deportada a Rusia", como el Gobierno ha anunciado su intención de hacer.

El caso Petrova es diferente a otros casos de deportación de alto perfil, pues comenzó con una infracción en las aduanas de Estados Unidos. Cuando la académica regresaba a Boston de unas vacaciones en Francia, aceptó llevar muestras de embriones de rana de un laboratorio afiliado a pedido de su supervisor en la Facultad de Medicina de Harvard.

Harvard Researcher Kseniia Petrova has been detained when returning to the U.S. on February 16, 2025.

She had frog embryos and she didn’t properly declare them. Border agents decided this warranted taking away her J-1 visa and deporting her.

🧵Petrova was arrested in Russia… pic.twitter.com/lE0rTCHV9D

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 7, 2025