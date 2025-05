Mexicano es detenido tras amenazar a Trump con asesinarlo por deportar a su familia

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dio a conocer este miércoles que un ciudadano mexicano, de nombre Ramón Morales Reyes, fue detenido el pasado 22 de mayo por amenazar al Presidente Donald Trump con asesinarlo por deportar a su familia.

De acuerdo con los reportes, el sujeto -que ingresó ilegalmente al país vecino- envió una carta escrita a mano al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la que afirmó que se "autodeportaría" después de utilizar su arma de fuego en contra del mandatario durante uno de sus mítines.

"Estamos cansados de que este Presidente se meta con nosotros, los mexicanos. Hemos hecho más por este país que ustedes, los blancos. Han estado deportando a mi familia y creo que ya es tiempo que Donald J. Trump obtenga lo que se merece. Me voy a autodeportar de vuelta a México, pero no antes de usar mi rifle 30 06 para disparar a su precioso Presidente en la cabeza. Lo veré en alguno de sus grandes eventos”, se lee en el escrito.

Thanks to our ICE officers, this illegal alien who threatened to assassinate President Trump is behind bars.

This threat comes not even a year after President Trump was shot in Butler, Pennsylvania and less than two weeks after former FBI Director Comey called for the… pic.twitter.com/Sr2pI08NuQ

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 28, 2025