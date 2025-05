Cine, Scarlett Johansson, restos prehispánicos y cultura pop este fin en la CdMx

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- ¿Qué hacer en la capital? Este fin de semana personalidades como Scarlett Johansson y Xolo Maridueña visitan la Ciudad de México, además de festivales de cine que brindan una oportunidad para conocer las producciones de otros países. Aquí te contamos.

Del 30 de mayo al 1 de junio la CCXP MX 25 rugirá con fuerza con lo mejor de la cultura pop, cine, gaming y cómics. Este evento contará con grandes personalidades como el panel de Jurassic World Renace que traerá a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo y el director Gareth Edwards.

Otro actor que estará presente es Mads Mikkelsen, quien visitará la CCXP en el Thunder Stage by Cinemex; también llegará Dacre Montgomery, quien interpreta a Billy Hargrove en la serie de Netflix Stranger Things; Xolo Maridueña de Cobra Kai; James Gunn, Mahershala Ali, Jason Blum, Tulio Treviño, Julian Totino Tedesco y Jonathan Bailey, forman parte de este evento, entre otras personalidades.

En ele vento contarán con el Bar Dos Equis que tendrá dos innovadores brazos robóticos para servir una cerveza; también habrá un vaso temático oficial personalizado que los asistentes podrán conseguir dentro del bar, una colaboración exclusiva con los ilustradores mexicanos: Keibun Obed y Jozz Ojeda. Además, del Omelete Stage by Dos Equis, un espacio donde brillarán grandes talentos, creadores y figuras del entretenimiento como Xolo Maridueña y Trino Camacho.

¿Dónde? Centro Citibanamex (Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11610 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los precios van de los 990 pesos a los 4 mil aproximadamente. Si quieres saber más de los boletos da clic aquí.

Este viernes 30 de mayo, el FARO Aragón proyectará a las 17 horas la cinta Mi villano favorito. ¿De qué trata? Mientras intenta cumplir su diabólico plan para robarse a la luna, el acto criminal más increíble de la historia, un supervillano enfrenta su reto más grande, tres pequeñas huérfanas que desean convertirlo en su papá. La visión de este supervillano, y de sus secuaces, irá cambiando poco a poco gracias a esas tres pequeñas que llegarán a su corazón.

¿Dónde? FARO Aragón (av. 517 , San Juan de Aragón I Sección, Gustavo A. Madero, C.P. 07969, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo

El Sundance Film Festival 2025 llega a la capital mexicana, del 29 de mayo al 1 de junio, varios Cinépolis incluirán en su programación películas destacadas de este festival. ¿Cuáles serán estos complejos? Cinépolis Diana, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Plaza Carso, Cinépolis Mitikah y Cinépolis Oasis Coyoacán.

Entre las películas que se proyectarán están:

¿Dónde? Cinépolis

¿Cuánto? El boleto tiene un costo de 100 pesos para función tradicional y 210 pesos para salas VIP.

