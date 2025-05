Krauze, Chumel, Chapoy, Córdova y otras personalidades piden no votar este domingo

A pocos días de la elección judicial, diversos personajes han convocando en redes sociales a no acudir a votar . Se trata de personajes como Enrique Krauze, Chumel Torres, Lorenzo Córdova. También lo han hecho comunicadores de TV Azteca y el expresidente panista Vicente Fox también han participado en estas campañas.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- De Pati Chapoy a Enrique Krauze y de Lorenzo Córdova Vianello a Carlos Alazraki pasando por Chumel Torres Vicente Fox, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González e incluso Laura Zapata han convocado a los mexicanos a no votar el próximo domingo 1 de junio en la elección que renovará el Poder Judicial.

“No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República”, escribió, por ejemplo, Krauze, director de la revista Letra Libres en su cuenta de X. Hace unos meses, de cara al proceso electoral de 2024, el propio Krauze pedía a los más jóvenes a salir a las urnas y decidir con conciencia.

Como él, hoy personajes como Ricardo Salinas Pliego, la conductora Pati Chapoy y el publirrelacionista Carlos Alazraki han llenado de calificativos e insultos a quienes han decidido a participar en la jornada en la que por primera las y los mexicanos elegirán a las personas juzgadoras.

Algunos de los personajes que hoy llaman a no votar ya han buscado en el pasado boicotear otros ejercicios democráticos como la Revocación de Mandato, realizada en abril de 2022. En esa ocasión, grupos opositores haciéndose pasar por “sociedad civil” organizada y que en realidad estaban siendo impulsados por Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza del PRI y PAN; así como otros políticos de estos partidos, llamaron a no votar, incluso con protestas.

Hoy, el escenario es similar. A pocos días de la elección judicial, el bloque opositor sigue convocando en redes sociales a no acudir a votar, a la par de que exconsejeros del INE, como Lorenzo Córdova, la han calificado como "absurda". Comunicadores de TV Azteca y el expresidente panista Vicente Fox también han participado en estas campañas.

El ejercicio de Revocación de Mandato, por ejemplo, reportó una participación ciudadana del 17.5 por ciento: 16 millones 502 mil 636 mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas. Y, aunque no fue vinculante (pues era necesaria la participación del 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal), fue calificada por el entonces presidente López Obrador como un “éxito completo” en donde la gente “actuó con mucha responsabilidad”.

Ahora el INE prevé una participación del 20 por ciento en la elección de este domingo, es decir un nivel mayor al de esta consulta.

¿Qué comparten la Revocación de Mandato y la elección judicial? El boicot orquestado por la oposición. En 2021, después de la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la organización “Sí por México”, encabezada por Claudio X. González Guajardo, llamó a no participar en la consulta de revocación, al considerar que “promovería mayor polarización social”.

El expresidente panista Vicente Fox también llamó a no dar “ni un voto para su farsa” y afirmó que la insistencia del entonces presidente López Obrador en la revocación de mandato “en el fondo lo que pretende es destruir la democracia y quedarse en el poder”. PAN, PRI y el PRD ​pidieron a la ciudadanía no participar en la consulta, a la que calificaron de una “farsa”, postura similar a la del exmandatario Felipe Calderón, quien consideró el ejercicio una “propaganda de ratificación”.

Razones por las que no voy a votar el domingo 1ero: 1. La “reforma judicial” deviene del poder ganado a través de una elección de estado y de una ilegítima sobre-representación del oficialismo ganada a la mala en el INE (colonización), el TRIFE (coacción) y la SCJN (coacción).… — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) May 29, 2025

El expresidente López Obrador criticó que los opositores a su gobierno y parte del sector empresarial se negaran a participar en la consulta y aseguró que, se alcanzara o no el 40 % necesario para ser vinculante, dejaría la presidencia si la mayoría votaba por su salida. Y en varias ocasiones llamó a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas “para poner en práctica el método de la revocación de mandato hasta convertirlo en un hábito democrático”.

El 11 de abril, Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados de la consulta donde logró un respaldo rotundo con un apoyo a la continuidad de 91.1% de los votos.

Tres años después, está ocurriendo lo mismo. A días de la elección judicial, el bloque opositor sigue convocando en redes sociales a no acudir a votar por los juzgadores. Con el hashtag #DomingoNegro y #NoAlFraudeJudicial, una organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) invita a manifestarse el domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

“La elección judicial es una burla: ¡Sal a marchar este 1 junio! No seas parte de la destrucción de la república”, tuiteó Denise Meade, conductora de Fórmula y coordinadora de la organización civil “México Unido”. O el mensaje de Paty Chapoy, conductora del programa de espectáculos "Ventaneando": “No votes por la farsa judicial, no seas cómplice de pendejos”.

A este intento de boicot se unió el expresidente panista Vicente Fox. Desde X escribió: “Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña. ¡Esto no es una democracia, es control absoluto!, ¡defendamos el estado de Derecho”.

Asimismo, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova –quien fue vocero de la denominada marea rosa que se alió con el PRIAN– dijo esta semana que la elección “es absurda y sólo tiene el propósito de adueñarse del Poder Judicial“, mientras que la exconsejera María Marván mencionó una falta de certeza en las reglas de la elección.

La elección judicial es inédita en México, por lo que es difícil la comparación con otras votaciones. Las presidenciales suelen tener una participación cercana al 60 por ciento, pero este parámetro se reduce al 45 por ciento para las elecciones intermedias.

Otro ejemplo es la consulta popular sobre si había que enjuiciar a los expresidentes —también auspiciada por López Obrador en 2021 pero que no organizó el INE— y que atrajo solo al 7 por ciento de la lista de electores.

En esta elección judicial la ciudadanía deberá elegir un total de 881 cargos: nueve ministras y ministros de la SCJN; dos magistraturas de las Salas Superior TEPJF; 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito; y 386 jueces y juezas de Distrito.

Con esto, el órgano electoral sólo contó con apenas 800 millones de pesos para organizar la elección judicial, mientras que para los comicios federales del año pasado, por ejemplo, el recurso ascendió a 8 mil 800 millones, 10 veces más. En varias ocasiones, los comisionados y la comisionada Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, alertaron por la falta de presupuesto que, entre otras cosas, costó la reducción de casillas y menor número de capacitadores.

A diferencia de las elecciones convencionales, las y los candidatos en este proceso electoral judicial no recibieron fondos, ni públicos ni privados, para hacer campaña. Podían usar sus recursos personales hasta un tope de 220 mil pesos. Por comparar, los candidatos a la presidencia de México podían llegar a gastar 660 millones de pesos y los aspirantes a la Cámara de Diputados, más de 2.2 millones de pesos.

Además de que en esta elección, los candidatos tuvieron prohibido hacer publicidad en medios de comunicación, por lo que solo utilizaron sus propias redes sociales, realizaron pequeñas concentraciones o repartieron volantes casa por casa. Lo que en gran medida ha repercutido en un desconocimiento de los y las aspirantes a los diferentes cargos.

Una diferencia más con otras elecciones es que las personas en prisión preventiva no van a poder votar ni tampoco los mexicanos en el extranjero, que en 2024 emitieron más de 184 mil votos. Importante mencionar que el voto exterior sí pudo participar en la consulta popular sobre los expresidentes.

