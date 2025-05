Un médico es condenado a 20 años de prisión por abusar de cerca de 300 menores

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS).- Un Tribunal de Francia ha condenado este miércoles al cirujano Joel Le Scouarnec a 20 años de prisión por abusar sexualmente de cerca de 300 pacientes, la mayoría de ellos menores de edad, durante más de dos décadas.

El acusado, de 74 años, ha sido hallado culpable de los cargos que se le imputaban después de que él mismo admitiera haber abusado de cientos de menores de quince años en hospitales del oeste de Francia, la mayoría de los cuales se encontraban bajo los efectos de la anestesia cuando se produjeron los abusos.

Le Scouarnec estaba siendo juzgado por un tribunal de la ciudad de Vannes por posibles delitos cometidos entre 1989 y 2014 en el que se ha convertido en uno de los mayores casos de abuso infantil de Francia, según informaciones de la cadena de televisión France 24.

