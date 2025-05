El Gobierno de Trump apela orden que bloquea la mayoría de aranceles a importaciones

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS).- La Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este jueves el fallo judicial que bloqueaba la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles a las importaciones impuestos desde que el magnate neoyorquino llegó en enero a la Casa Blanca, por considerar que se extralimitó en sus funciones al adoptar esta medida.

El Presidente decidió apelar en cuanto conoció la sentencia del tribunal federal, que consideraba que su política arancelaria era, a grandes rasgos, "ilegal", a pesar de que la Administración insistía en la necesidad de estos gravámenes al considerar que existían déficits comerciales significativos que fomentaban "una emergencia nacional" a nivel económico.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, tal y como indicaban los documentos judiciales a los que tuvo acceso la cadena de televisión estadounidense CNN.

BREAKING: The US Court of International Trade just ruled all of Trump’s “Liberation Day” tariffs are illegal. pic.twitter.com/PFB6agoIuW

— Micah Erfan (@micah_erfan) May 28, 2025