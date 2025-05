Monreal, sobre Sandra Cuevas: “Nunca en mi vida he tratado de hacer daño a nadie”

Hace unos días, Sandra Cuevas Nieves acusó que Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc, se alió con Ricardo Monreal Ávila para hacer creer que ella "es corrupta", "extorsionadora" y "lo peor de lo peor".

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- El coordinador de las y los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo el miércoles que las diferencias con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “están enterradas”. En conferencia de prensa, detalló cuál fue el momento en el que tuvieron el desencuentro.

Explicó que fue en la etapa donde aspiró a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx): “Ella resultó en la encuesta favorecida y después como Jefa de Gobierno”. “No era sino un tema interno, superado desde hace tiempo, y que ahora yo estoy claro en el lugar donde me debo ubicar. Primero, decirles que se superó desde hace tiempo”, sostuvo.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que tuvo un desencuentro con el legislador. Sin embargo, aseguró que éste ya se había superado y que ahora están “jalando parejo para avanzar en la transformación del país”.

Ante ello, se le cuestionó a Monreal y recordó que la Presidenta le ha brindado su apoyo, mientras que él ha intentado “ser un colaborador real y eficaz” para ella. Agregó que cuando Sheinbaum ganó la encuesta para ser candidata a la Presidencia de la República, él fue el primero en sumarse a su campaña.

“Ahora la reconozco como Jefa de Estado, Jefa de Gobierno legítima y no tengo plan o agenda personal. Me trata muy bien, yo diría que mucho mejor de lo que todos esperarían. Me ha tenido consideraciones, quizás hasta más allá de lo esperado, que no merezco. Le tengo aprecio, respeto”, mencionó el legislador de Morena.

A Sandra Cuevas la respeto: Monreal

Por otro lado, luego de que Sandra Cuevas declarara en entrevista con "Los Periodistas" que Ricardo Monreal la había traicionado cuando eran colaboradores, el legislador mencionó que no tiene comunicación con ella y que tampoco se han reunido en varios meses.

En el mismo encuentro con medios, expresó: “No tengo comentario. Tengo mucho tiempo que no la veo y que no hablo con ella. Nunca en mi vida he tratado de hacer daño a nadie. Tengo meses que no la veo, de verdad”.

Afirmó que la respeta, y volvió a mencionar que un político siempre está en el escrutinio público y que él siempre ha caminado “con la adversidad encima”.