La Presidenta Sheinbaum dice que su Gobierno no caerá en provocaciones ante la CNTE

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este jueves que los bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CdMx) han afectado a la población, sin embargo, aseguró que su Gobierno no caerá en provocaciones ante la falta de acuerdos.

“Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”, destacó en su conferencia matutina "la mañanera del pueblo".